GGG vs. GC. Прагматичнее некуда
Кажется, этот день настал. Сегодня (завтра утром по времени Астаны) заждавшийся знаменитый «Мэдисон Сквер Гарден», не встречавший казахстанского GGG с октября 2015 года, когда здесь в 8 раунде был повержен Давид Лемье, вновь принимает бой Геннадия Головкина — на этот раз с Golden Child (GC) Дэниелом Джейкобсом.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Данное предстоящее противостояние активровало в боксерском мире массу разговоров о себе и кучу различных прогнозов.
Впрочем, точно так же, думается, и Головкин окажется наиболее опасным оппонентом для уроженца
Дэниел Джейкобс, бесспорно, — боксер весьма мастеровитый, и перечисление его сильных качеств могло бы занять немало места. И самое главное — это очень стойкий и, как говорится, «духовитый» человек, настоящая личность, атлет, который вышел победителем из противостояния со страшной болезнью. Наверное, после всего пережитого для американца, действительно, нет авторитетов в ринге. Достаточно вспомнить, что после победы над раком этот сильный духом боец провел 10 поединков на профессиональном ринге — и каждый из них закончил в свою пользу досрочно. В том числе — и с непобежденным до того в профи
Конечно, повторимся еще раз: Головкин — не Куиллин. В противостоянии с нашим земляком Дэниелу Джейкобсу придется мобилизовать все имеющиеся у него в наличии физические ресурсы и полностью активировать резервы волевого настроя. В поединке с казахстанцем хозяину ринга необходимо быть тотально собранным и предельно мотивированным — иначе делать ему в одном ринге с GGG нечего. Но, думается, американец и сам это все превосходно понимает и осознает.
Что и говорить, слишком заждался уже весь мир бокса действительно больших боев с участием Геннадия Головкина. И противостояние с Джейкобсом если и не является таковым в прямом смысле слова, то, как минимум, представляется их прямой предтечей.
Конечно, большинство специалистов и любителей бокса мало сомневаются в том, что победителем с ринга после боя Головкин — Джейкобс уйдет казахстанец. Однако не нужно забывать при этом, что американец может чувствовать себя в данном поединке достаточно раскрепощенным — по крайней мере, психологически. Золотой Ребенок по умолчанию ничего не теряет в этом бою — на кону стоят лишь пояса GGG. А в моральном плане — наоборот, Дэниел только приобретает. Причем приобретает едва ли не при любом исходе данного поединка. Быть побежденным Геннадием Головкиным вовсе не стыдно — некоторые в мире бокса этим даже пытаются козырять. И, возможно, — заслуженно. А
Но это все лирика. Профессиональный же бокс более чем прагматичен. Здесь любая ошибка может очень ощутимо аукнутся в будущем. Так что будем ждать, что и GGG, и GC в противостоянии между собой ошибок допустят минимум, предоставив возможность настоящим поклонникам качественного бокса насладиться этим поединком.
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