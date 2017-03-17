GGG vs. GC. Прагматичнее некуда

Данное предстоящее противостояние активровало в боксерском мире массу разговоров о себе и кучу различных прогнозов. Кое-кто громко называет даже этот бой поединком года. Что ж, возможно, так оно и есть на самом деле, — учитывая, что сейчас идет только третий месяц 2017-го. Но в одном, кажется, комментаторы сходятся практически единогласно: американский боксер станет самым сильным соперником казахстанца за все время его выступлений на профессиональном ринге.



Впрочем, точно так же, думается, и Головкин окажется наиболее опасным оппонентом для уроженца Нью-Йорка за его почти десятилетнюю карьеру в профессионалах. Да, Джейкобс побеждал прежде Питера Куиллина, Серхио Моту, уступал Дмитрию Пирогу, но вряд ли кого из этих, бесспорно, незаурядных спортсменов можно было бы поставить вровень с GGG на его пике. А Головкин сейчас переживает именно такой период расцвета собственного мастерства — в этом, кажется, мало кто сомневается.



Дэниел Джейкобс, бесспорно, — боксер весьма мастеровитый, и перечисление его сильных качеств могло бы занять немало места. И самое главное — это очень стойкий и, как говорится, «духовитый» человек, настоящая личность, атлет, который вышел победителем из противостояния со страшной болезнью. Наверное, после всего пережитого для американца, действительно, нет авторитетов в ринге. Достаточно вспомнить, что после победы над раком этот сильный духом боец провел 10 поединков на профессиональном ринге — и каждый из них закончил в свою пользу досрочно. В том числе — и с непобежденным до того в профи экс-чемпионом Мира Питером Куиллином. Причем для выигрыша у этого весьма достойного оппонента Золотому Ребенку понадобилось провести с Шоколадным Малышом (Kid Chocolate — прозвище Куиллина) в ринге всего лишь одну минуту и 25 секунд.



Конечно, повторимся еще раз: Головкин — не Куиллин. В противостоянии с нашим земляком Дэниелу Джейкобсу придется мобилизовать все имеющиеся у него в наличии физические ресурсы и полностью активировать резервы волевого настроя. В поединке с казахстанцем хозяину ринга необходимо быть тотально собранным и предельно мотивированным — иначе делать ему в одном ринге с GGG нечего. Но, думается, американец и сам это все превосходно понимает и осознает.



Что и говорить, слишком заждался уже весь мир бокса действительно больших боев с участием Геннадия Головкина. И противостояние с Джейкобсом если и не является таковым в прямом смысле слова, то, как минимум, представляется их прямой предтечей. Как-то даже неудобно будет после поединка с Дэниелом выходить уже в ринг с какими-нибудь Домиником Уэйдом или Вилли Монро… Впрочем, сначала нужно еще выиграть у американца.



Конечно, большинство специалистов и любителей бокса мало сомневаются в том, что победителем с ринга после боя Головкин — Джейкобс уйдет казахстанец. Однако не нужно забывать при этом, что американец может чувствовать себя в данном поединке достаточно раскрепощенным — по крайней мере, психологически. Золотой Ребенок по умолчанию ничего не теряет в этом бою — на кону стоят лишь пояса GGG. А в моральном плане — наоборот, Дэниел только приобретает. Причем приобретает едва ли не при любом исходе данного поединка. Быть побежденным Геннадием Головкиным вовсе не стыдно — некоторые в мире бокса этим даже пытаются козырять. И, возможно, — заслуженно. А кое-кто и пояса ему отдавать без боя не стесняется…



Но это все лирика. Профессиональный же бокс более чем прагматичен. Здесь любая ошибка может очень ощутимо аукнутся в будущем. Так что будем ждать, что и GGG, и GC в противостоянии между собой ошибок допустят минимум, предоставив возможность настоящим поклонникам качественного бокса насладиться этим поединком.