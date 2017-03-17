Залилов одержал седьмую победу на профи-ринге

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Односторонний бой, который проходил под диктовку Залилова, продлился все отведенные на него 8 раундов и завершился победой казахстанца единогласным решением судей.



Эта победа стала седьмой в карьере Ержана, два из которых он завершил до финального гонга. Также на его счету есть один ничейный поединок.



Напомним, что на прошлой неделе в испанском Бильбао Залилов решением судей одолел никарагуанского боксера Генри Мальдонадо (до боя: 20−5, 14КО).