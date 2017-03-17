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https://sport.mail.ru/news/boxing/29118346/
17 марта 2017, 22:25 | Бокс | Sports.kz

Залилов одержал седьмую победу на профи-ринге

Только что в Москве (Россия) завершился поединок между казахстанским проспектом Ержаном Залиловым и боксером из Узбекистана Хумоюном Рустамовым, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Только что в Москве (Россия) завершился поединок между казахстанским проспектом <span class=error>Ержаном</span> <span class=error>Залиловым</span> и боксером из Узбекистана <span class=error>Хумоюном</span> Рустамовым сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Односторонний бой, который проходил под диктовку Залилова, продлился все отведенные на него 8 раундов и завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Эта победа стала седьмой в карьере Ержана, два из которых он завершил до финального гонга. Также на его счету есть один ничейный поединок.

Напомним, что на прошлой неделе в испанском Бильбао Залилов решением судей одолел никарагуанского боксера Генри Мальдонадо (до боя: 20−5, 14КО).

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