Залилов одержал седьмую победу на профи-ринге
Только что в Москве (Россия) завершился поединок между казахстанским проспектом Ержаном Залиловым и боксером из Узбекистана Хумоюном Рустамовым, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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Односторонний бой, который проходил под диктовку Залилова, продлился все отведенные на него 8 раундов и завершился победой казахстанца единогласным решением судей.
Эта победа стала седьмой в карьере Ержана, два из которых он завершил до финального гонга. Также на его счету есть один ничейный поединок.
Напомним, что на прошлой неделе в испанском Бильбао Залилов решением судей одолел никарагуанского боксера Генри Мальдонадо (до боя: 20−5, 14КО).
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