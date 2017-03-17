Головкин: Бой с Макгрегором? Я боксёр, а не шоумен

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Есть проблема. Никаких женщин, детей или животных. Потому что есть только бокс, а я боксёр. Настоящий боксёр. Я не шоумен. Я уважаю свой спорт, и я очень серьёзный парень. Вы хотите увидеть настоящий боксёрский бой? Тогда приходите на мой поединок в субботу. Там не будет никакой комедии и никакого шоу, только настоящий олдскульный бокс», — приводит слова Головкина Fightnews.