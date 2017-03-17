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17 марта 2017, 22:01 | Бокс | Чемпионат.com

Головкин: Бой с Макгрегором? Я боксёр, а не шоумен

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super)/IBO/IBF/WBC Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) заявил, что не рассматривает возможности проведения боя с бойцом UFC Конором Макгрегором.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super)/IBO/IBF/WBC Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) заявил что не рассматривает возможности проведения боя с бойцом UFC <span class=error>Конором</span> Макгрегором. Увеличить
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«Есть проблема. Никаких женщин, детей или животных. Потому что есть только бокс, а я боксёр. Настоящий боксёр. Я не шоумен. Я уважаю свой спорт, и я очень серьёзный парень. Вы хотите увидеть настоящий боксёрский бой? Тогда приходите на мой поединок в субботу. Там не будет никакой комедии и никакого шоу, только настоящий олдскульный бокс», — приводит слова Головкина Fightnews.

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