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https://sport.mail.ru/news/boxing/29118087/
17 марта 2017, 21:49 | Бокс | Sports.kz

СМИ похвалили английский Головкина и пристыдили Альвареса

Журналисты отмечают, что казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) делает успехи в изучении английского языка, сообщает Sports.kz.

Журналисты отмечают что казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) делает успехи в изучении английского языка сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Английский GGG стал намного лучше, чем был раньше. Мне нравится, что он не стесняется говорить на нем. Было бы неплохо, если бы и Канело говорил получше», — пишет в твиттере журналистка RagingBabe.com Мишель Росадо.

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