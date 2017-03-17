СМИ похвалили английский Головкина и пристыдили Альвареса

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«Английский GGG стал намного лучше, чем был раньше. Мне нравится, что он не стесняется говорить на нем. Было бы неплохо, если бы и Канело говорил получше», — пишет в твиттере журналистка RagingBabe.com Мишель Росадо.