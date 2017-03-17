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https://sport.mail.ru/news/boxing/29117692/
17 марта 2017, 21:31 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Пономарев в 2017 году проведет бой за титул чемпиона мира

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российский боксер полусреднего веса Константин Пономарев в 2017 году проведет поединок за титул чемпиона мира. Об этом ТАСС заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы спортсмена.

«Константин очень талантливый боксер, мы рассчитываем на него. Он — молодой спортсмен, но при этом уже достаточно опытный. Уже в этом году мы организуем ему титульный бой», — сказал Арум.

Пономарев тренируется в Калифорнии у известного тренера Абеля Санчеса вместе с казахстанцем Геннадием Головкиным и россиянином Муратом Гассиевым.

На счету 24-летнего боксера 31 победа (13 — нокаутом) и ни одного поражения.
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