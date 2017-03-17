Российский боксер Пономарев в 2017 году проведет бой за титул чемпиона мира

«Константин очень талантливый боксер, мы рассчитываем на него. Он — молодой спортсмен, но при этом уже достаточно опытный. Уже в этом году мы организуем ему титульный бой», — сказал Арум.

Пономарев тренируется в Калифорнии у известного тренера Абеля Санчеса вместе с казахстанцем Геннадием Головкиным и россиянином Муратом Гассиевым.

На счету 24-летнего боксера 31 победа (13 — нокаутом) и ни одного поражения.