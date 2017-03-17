Джейкобс за бой с Головкиным получит рекордный гонорар в карьере

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За предстоящий поединок Головкин гарантированно заработает 2,5 миллиона долларов, а Джейкобс — 1,75 миллиона. Скорее всего, боксеры получат еще процент от продаж платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.

Для Джейкобса гонорар за бой с Головкиным — самый высокий в карьере. До этого 30-летний боксер зарабатывал самую большую сумму в декабре 2015 года в поединке с соотечественником Питером Куиллином (32−1, 23 КО) — тогда он получил 1,5 миллиона долларов. На третьем месте его гонорар за первый бой с еще одним американцем Серхио Мора (28−5−2, 9 КО) — 550 тысяч долларов (цифры за реванш неизвестны, но вряд ли они больше, чем за поединок с Куиллином).

Куда существеннее финансовые показатели Головкина. Самый высокий гонорар в карьере он получил за бой с британцем Келлом Бруком (36−1, 26 КО) в сентябре 2016 года. Тогда казахстанцу досталось четыре миллиона долларов.

При этом гонорар за бой с Джейкобсом является рекордным для Головкина из всех поединков, проведенных в США. За бои с канадцем Давидом Лемье (37−3, 33 КО) в октябре 2015 года и американцем Домиником Уэйдом (18−1, 12 КО) в апреле 2016 года GGG получил по два миллиона долларов.