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17 марта 2017, 19:37 | Бокс | Vesti.kz

Джейкобс за бой с Головкиным получит рекордный гонорар в карьере

Американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) за бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) получит рекордный гонорар в карьере, передает корреспондент Vesti.kz.

А казахстанец получит самую высокую сумму за поединок в США. Увеличить
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За предстоящий поединок Головкин гарантированно заработает 2,5 миллиона долларов, а Джейкобс — 1,75 миллиона. Скорее всего, боксеры получат еще процент от продаж платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.

Для Джейкобса гонорар за бой с Головкиным — самый высокий в карьере. До этого 30-летний боксер зарабатывал самую большую сумму в декабре 2015 года в поединке с соотечественником Питером Куиллином (32−1, 23 КО) — тогда он получил 1,5 миллиона долларов. На третьем месте его гонорар за первый бой с еще одним американцем Серхио Мора (28−5−2, 9 КО) — 550 тысяч долларов (цифры за реванш неизвестны, но вряд ли они больше, чем за поединок с Куиллином).

Куда существеннее финансовые показатели Головкина. Самый высокий гонорар в карьере он получил за бой с британцем Келлом Бруком (36−1, 26 КО) в сентябре 2016 года. Тогда казахстанцу досталось четыре миллиона долларов.

При этом гонорар за бой с Джейкобсом является рекордным для Головкина из всех поединков, проведенных в США. За бои с канадцем Давидом Лемье (37−3, 33 КО) в октябре 2015 года и американцем Домиником Уэйдом (18−1, 12 КО) в апреле 2016 года GGG получил по два миллиона долларов.

Бой Головкин — Джейкобс пройдет утром 19 марта по казахстанскому времени на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Трансляция вечера бокса начнется в 8:00 по времени Астаны на телеканалах «Казахстан» и KazSport. Поединок Головкина ориентировочно стартует в 9:40.

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