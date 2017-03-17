Однако, в преддверии выхода в ринг Джейкобс утверждает, что страх ему неведом.

«Чтобы побить такого парня, как Головкин, ты должен быть силён ментально, а кто в этом плане сможет меня превзойти после того, что я пережил (речь о побеждённом заболевании редкой формой рака — прим. vRINGe)? Меня не сломить, особенно страху. Грядёт лучший бой моей жизни, — заявил Дэнни. — Для меня это превосходная возможность, самая большая из доступных, я полностью сфокусирован и абсолютно готов. Я хочу этого. Я верю в себя и в то, что могу сделать. Никто у меня этого не отнимет».