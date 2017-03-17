Джейкобс: Поединок с Головкиным — лучший бой моей жизни
Одной из главных тем, муссировавшихся боксёрской общественностью с приближением боя Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО), был страх американца перед соперником. Особенно, после того как он сам признался, что до смерти боится Геннадия.
Однако, в преддверии выхода в ринг Джейкобс утверждает, что страх ему неведом.
«Чтобы побить такого парня, как Головкин, ты должен быть силён ментально, а кто в этом плане сможет меня превзойти после того, что я пережил (речь о побеждённом заболевании редкой формой рака — прим. vRINGe)? Меня не сломить, особенно страху. Грядёт лучший бой моей жизни, — заявил Дэнни. — Для меня это превосходная возможность, самая большая из доступных, я полностью сфокусирован и абсолютно готов. Я хочу этого. Я верю в себя и в то, что могу сделать. Никто у меня этого не отнимет».
Поединок Головкин — Джейкобс за принадлежащие Геннадию титулы WBC, WBA Super, IBF и IBO состоится 18 марта в
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