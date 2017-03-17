Битва в Таразе. Сможет ли «Астана Арланс» досрочно выйти из группы WSB?

В субботу, 18 марта, «Астана Арланс», входящий в Президентский клуб «Астана», начнет второй круг группового раунда во Всемирной серии бокса (WSB). Соперником «волков» будет российская команда «Патриот Боксинг Тим». И победа над ними обеспечит казахстанским боксерам выход в следующий раунд. Подробности — в материале Vesti.kz.

«Группа смерти» постепенно перестает быть таковой для «Астана Арланс». После первого круга «волки» единолично возглавили группу С (девять очков), одержав три победы из трех. Самым ближайшим преследователем является как раз российская команда, в активе которой четыре очка. «Чайна Драгонс» и «Узбек Тайгерс» имеют по три.

«Волки» начали свой путь в седьмом сезоне WSB со встречи в России. Тогда, 4 февраля в Москве, казахстанский клуб одержал победу в довольно тесной борьбе — 3:2. Далее был бит самый принципиальный соперник в лице узбекской команды. И 4 марта «арланы» всухую разобрались с «Чайна Драгонс».

Нынешняя встреча с «Патриот Боксинг Тим» будет носить домашний характер, что немаловажно для наших боксеров. А теоретическая победа позволит «Астане Арланс» досрочно пройти в следующий раунд.

По сравнению с теми же «тиграми», российский клуб не имеет в составе именитых и титулованных бойцов. В Ташкенте они и вовсе уступили со счетом 0:5. И на победу казахстанцам в этом матче можно рассчитывать.

Стоит отметить, что перед стартом седьмого сезона WSB российская команда сменила название (вместо Russian Boxing Team стала называться Patriot Boxing Team). Клуб доходил до финала WSB во втором сезоне, где уступил итальянской команде, а в победном для «арланов» пятом сезоне казахстанские боксеры выбили россиян в полуфинале.

На матч от «волков» будет выставлен практически тот же состав, который справился с узбекскими олимпийцами. Исключение составляют две ротации. Вместо Нурдаулета Жарманова (до 81 килограмма) в заявке значится Арман Рысбек. Участвующего в турнире в Галле (Германия) Камшыбека Конкабаева заменит Олжас Букаев.

Накануне в Таразе состоялась пресс-конференция, где команды дружественно обсудили предстоящий бой.

Супервайзер данной матчевой встречи Хульмут Ранзе пожелал командам удачи и поблагодарил команду «Астана Арланс», а также управление спорта Жамбылской области за теплый прием. По словам тренера команды Нурлана Акурпекова, команда «Патриот Боксинг Тим» ему хорошо знакома и является серьезным испытанием для наших боксеров, поэтому были проведены более серьезные тренировочные сборы.

Тренер российской команды Джафаров Зубер также поблагодарил встречающую сторону за теплый прием и ожидает эффектных боев 18 марта в стенах спорт-комплекса «Тараз-Арена».

Добавим, что матчевая встреча состоится 18 марта на территории «Тараз Арена». Начало поединков состоится в 18:00.