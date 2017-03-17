Сергей Кузьмин проведет бой с американцем Джоем Давейко
МОСКВА, 17 мар —
Р-Спорт. Российский боксер Сергей Кузьмин, выступающий в тяжелой весовой категории, проведет поединок в США против американца Джоя Давейко, сообщается на официальном сайте промоутерской компании «Мир бокса».
Бой состоится 14 апреля в рамках вечера бокса в
Ранее стало известно, что Дмитрий Бивол, временный чемпион WBA в полутяжелом весе, 14 апреля в США проведет бой с американцем Сэмюэлом Кларксоном. Поединок также состоится в рамках боксерского вечера в
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