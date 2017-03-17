Сергей Кузьмин проведет бой с американцем Джоем Давейко

Бой состоится 14 апреля в рамках вечера бокса в Оксон-Хилле (штат Мэриленд). В активе 29-летнего Кузьмина девять побед (шесть нокаутом) в девяти поединках на профессиональном ринге. 26-летний Давейко одержал 17 побед (10 нокаутом), потерпел четыре поражения и три боя завершил вничью.

Ранее стало известно, что Дмитрий Бивол, временный чемпион WBA в полутяжелом весе, 14 апреля в США проведет бой с американцем Сэмюэлом Кларксоном. Поединок также состоится в рамках боксерского вечера в Оксон-Хилле.