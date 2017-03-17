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https://sport.mail.ru/news/boxing/29111925/
17 марта 2017, 14:11 | Бокс | Р-Спорт

Сергей Кузьмин проведет бой с американцем Джоем Давейко

МОСКВА, 17 мар — Р-Спорт. Российский боксер Сергей Кузьмин, выступающий в тяжелой весовой категории, проведет поединок в США против американца Джоя Давейко, сообщается на официальном сайте промоутерской компании «Мир бокса».

Бой состоится 14 апреля в рамках вечера бокса в Оксон-Хилле (штат Мэриленд). В активе 29-летнего Кузьмина девять побед (шесть нокаутом) в девяти поединках на профессиональном ринге. 26-летний Давейко одержал 17 побед (10 нокаутом), потерпел четыре поражения и три боя завершил вничью.

Ранее стало известно, что Дмитрий Бивол, временный чемпион WBA в полутяжелом весе, 14 апреля в США проведет бой с американцем Сэмюэлом Кларксоном. Поединок также состоится в рамках боксерского вечера в Оксон-Хилле.
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