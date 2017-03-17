Головкин vs Джейкобс: жертвоприношение и игра в мяч

На небе — только и разговоры, что о бое Флойда Мейуэзера с Конором Макгрегором. О том, как солнце играет в рыжей ирландской бороде и отбрасывает свои блики на бритый череп лучшего боксера современности, как его 49−0 превратится в 50−0 или 49−1, как они разделят миллионы долларов, как на этом наживутся все промоутеры, аферисты, серые бухгалтеры, личные счетоводы бухгалтеров и личные юристы юристов.

Флойд Мейуэзер пока еще в Москве, фотографируется на Красной площади, открывает свой боксерский зал, и никто его больше не спрашивал о бое против Головкина. Дурной знак. В прошлом году, пока все дружно бегали от Головкина, и лучший средневес мира вынужден был ехать в Лондон, чтобы избить там полусредневеса Келла Брука и сломать ему лицевую кость, Мейуэзера спрашивали о GGG, пожалуй, стишком часто. Но теперь — нет.

СУДНЫЙ ДЕНЬ

Головкин с Дэниэлом Джейкобсом договаривались почти год и все же договорились, только никому нет до этого дела — потому что Мейуэзер сначала убедил всех в том, что его карьера закончена, но уже через несколько недель после этого решил ее прервать. И вот уже бой Головкин — Джейкобс не выглядит таким долгожданным и многообещающим. Тем более что многие Джейкобса уже похоронили.

Когда дерется Головкин — это как судный день в 12 жестоких раундах. Маленький апокалипсис. Игрушечная массовая казнь. Крохотное вымирание. Головкин не слишком быстро начинает работать по максимуму, может проигрывать раунды, но постепенно поджимает соперника на ногах, загоняет в угол, раскручивает обороты и в конечном счете наносит ему массу повреждений, ущерб от которых несовместим с продолжением боя. И так уже почти 9 лет, и нет никакого спасения.

Неестественный характер повреждений соперников GGG — заставляет искать в его мощи нечто сверхъестественное, но это все развлечение для наиболее хардкорной публики. Общая масса людей очередной брутальный нокаут даже не заметит. Общей массе людей все равно, даже если от очередного удара Головкина у Джейкобса голова оторвется и выкатится в рингсайд. Хотя нет — тогда заметят. Журналисты уподобятся древним индейцам доколумбовской Месоамерики и будут с хохотом пинать голову по подтрибунным помещениям и конференц-залам в полном восторге и нездоровой эйфории. Крупные игры в мяч там были ритуалом и часто сопровождались человеческими жертвоприношениями… Но уже через неделю все стихнет, и очередная псевдоновость о том, что Флойд и Макгрегор пока не договорились, поглотит все и заполнит собой весь информационный фон.

ИЗБЫТОЧНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ

Головкин — лучший боксер мира? Возможно, но никто об этом не узнает, если бой с другой звездой как минимум сопоставимого масштаба не состоится. Публика устает от легких побед примерно так же быстро, как от безрадостных и тоскливых побед в 12 раундах по очкам. Каждый бой настоящей звезды должен быть заявлением, утверждением, но пока у Головкина этого не получается. Джейкобс — соперник умный, неприятный, с ударом, правда, посредственно для средневеса держит удар. Бой для него домашний, в тех же местах, где Крис Алджиери ограбил на пояс Руслана Проводникова, когда у него вообще не должно было быть ни шанса. Алджиери теперь повар — он готовит еду в тренировочном лагере для Джейкобса.

Головкину готовит сам тренер Абель Санчес. Стейки и мексиканскую еду — буритос, фахитас и такос. Острая и богатая белками пища и, как говорит Санчес, Головкин работает в таком режиме, что сжигает все калории и с легкостью укладывается в вес. Возможно, мексиканская еда и избыточная жестокость — реальная причина, по которой мексиканцы действительно болеют за Головкина, пусть и не так рьяно, как за Альвареса или Чавеса-младшего. Бой должен показать, готовы ли они платить за его имя. Полмиллиона проданных платных трансляций будет успехом, сейчас таких цифр не показывает почти никто, даже Мэнни Пакиао, самое большое имя после ухода Флойда Мейуэзера. Если цифры будут скромные — скорее всего, реальностью станет домашний бой Головкина в Казахстане, предположительно с чемпионом WBO цыганом Билли Джо Сандерсом.