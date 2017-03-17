Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29105618/
17 марта 2017, 2:12 | Бокс | Sports.kz

Санчес придумал, как заманить Канело в ринг против Головкина

Абель Санчес, тренер казахстанского супер-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), накануне интригующего противостояния с Дэниелом Джейкобсом (32−1, 29 КО) поделился некими своими соображениями:

«Все знают: Геннадий пытается дать людям шоу. Не просто обычный боксерский поединок, а именно “Big Drama Show”. В поединке против Келла Брука он уже в первом раунде мог заканчивать поединок. Но факт в том, что ради фанов он пытался продлить бой максимально долго. То есть это не был “нормальный”, “обычный” Геннадий Головкин. Вместо боксирования он устроил “уличную драку”. И знаете что? Я знал, что так будет. Он говорил об этом за 2−3 недели до боя. Я вот думаю… А вдруг именно “плохое” выступление подтолкнуло Джейкобса к подписанию контракта? Может, это подтолкнет к столу переговоров Сондерса? Или Канело? Или Оскара?»

Напомним, уже в этот уик-энд Геннадий Головкин попытается защитить от посягательств Дэниела Джейкобса свои титулы в среднем весе: по версиям WBC, WBA Super, IBO и IBF. Американец же владеет титулом «обычного» чемпиона мира по версии WBA.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
16 марта

СМИ обеспокоились низким весом Головкина до боя с Джейкобсом

Стало известно точное время начала боя Головкин - Джейкобс

Жакиянов освободил титул чемпиона мира IBO