Санчес придумал, как заманить Канело в ринг против Головкина
Абель Санчес, тренер казахстанского
супер-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), накануне интригующего противостояния с Дэниелом Джейкобсом (32−1, 29 КО) поделился некими своими соображениями:
«Все знают: Геннадий пытается дать людям шоу. Не просто обычный боксерский поединок, а именно “Big Drama Show”. В поединке против Келла Брука он уже в первом раунде мог заканчивать поединок. Но факт в том, что ради фанов он пытался продлить бой максимально долго. То есть это не был “нормальный”, “обычный” Геннадий Головкин. Вместо боксирования он устроил “уличную драку”. И знаете что? Я знал, что так будет. Он говорил об этом за 2−3 недели до боя. Я вот думаю… А вдруг именно “плохое” выступление подтолкнуло Джейкобса к подписанию контракта? Может, это подтолкнет к столу переговоров Сондерса? Или Канело? Или Оскара?»
Напомним, уже в этот
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