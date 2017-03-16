Сондерс прокомментировал возможный бой с Головкиным
Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) рассказал о потенциальном бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
«Пока я ничего не утверждал. У GGG на выходных большой бой, о котором нужно позаботиться, так что я желаю ему удачи. Потом уже команды смогут все обсудить», — написал Сондерс в твиттере.
Ранее промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен сказал, что они будут присутствовать на бое Головкина с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), а по его окончании сделают заявление о поединке Сондерс — Головкин.
Напомним, уже несколько источников писали, что Головкин и Сондерс встретятся между собой 10 июня в рамках международной выставки EXPO в Астане. Сам Геннадий также подтвердил, что свой следующий бой проведет в Казахстане.
Сондерс владеет поясом WBO, которого Головкину не хватает для объединения титулов в среднем весе.
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