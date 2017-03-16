Сондерс прокомментировал возможный бой с Головкиным

«Пока я ничего не утверждал. У GGG на выходных большой бой, о котором нужно позаботиться, так что я желаю ему удачи. Потом уже команды смогут все обсудить», — написал Сондерс в твиттере.



Ранее промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен сказал, что они будут присутствовать на бое Головкина с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), а по его окончании сделают заявление о поединке Сондерс — Головкин.



Напомним, уже несколько источников писали, что Головкин и Сондерс встретятся между собой 10 июня в рамках международной выставки EXPO в Астане. Сам Геннадий также подтвердил, что свой следующий бой проведет в Казахстане.



Сондерс владеет поясом WBO, которого Головкину не хватает для объединения титулов в среднем весе.