Геннадий Головкин: Я потерял интерес к Канело

«Сейчас я сосредоточен на Дэниэле Джейкобсе. Я не думаю о Канело, я уже потерял к нему интерес. Два года мой промоутер Том Леффлер ведет переговоры с Golden Boy. Я не знаю. Надеюсь, что в этом году наш бой состоится. Я готов к кому угодно», — ответил Геннадий в интервью CBSSports.com.