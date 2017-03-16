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16 марта 2017, 12:34 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Я потерял интерес к Канело

Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин признался, что уже не так заинтересован в поединке с мексиканской звездой ринга Саулем «Канело» Альваресом, сообщает Sports.kz.

«Сейчас я сосредоточен на Дэниэле Джейкобсе. Я не думаю о Канело, я уже потерял к нему интерес. Два года мой промоутер Том Леффлер ведет переговоры с Golden Boy. Я не знаю. Надеюсь, что в этом году наш бой состоится. Я готов к кому угодно», — ответил Геннадий в интервью CBSSports.com.

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