Жанат Жакиянов прокомментировал ситуацию со своими чемпионскими поясами

— На кону стояло два пояса. Мы изначально заплатили взнос только за основной пояс WBA (Super). Другой пояс IBO не входит в число основных, поэтому мы не стали платить за него. Это все было оговорено еще до боя, — отметил Жакиянов.

Добавим, что эту ситуацию прокомментировали в Федерации профессионального бокса Казахстана.

Ранее появилась информация, о том, что Жакиянов лишился титула IBO и сейчас является чемпионом мира лишь по версии WBA (Super). Чемпионский пояс IBO сейчас объявлен вакантным. Возглавляет же рейтинг IBO в легчайшем весе Джейми МакДонелл.

Напомним, в поединке, который прошел 11 февраля в Толедо (США), Жакиянов отобрал пояса у американца Роуши Уоррена, победив раздельным решением судей.