Жанат Жакиянов прокомментировал ситуацию со своими чемпионскими поясами
Чемпион мира по версии WBA (Super)
боксер-профессионал Жанат Жакиянов разъяснил корреспонденту Vesti.kz ситуацию с другим поясом по версии IBO.
— На кону стояло два пояса. Мы изначально заплатили взнос только за основной пояс WBA (Super). Другой пояс IBO не входит в число основных, поэтому мы не стали платить за него. Это все было оговорено еще до боя, — отметил Жакиянов.
Добавим, что эту ситуацию прокомментировали в Федерации профессионального бокса Казахстана.
Ранее появилась информация, о том, что Жакиянов лишился титула IBO и сейчас является чемпионом мира лишь по версии WBA (Super). Чемпионский пояс IBO сейчас объявлен вакантным. Возглавляет же рейтинг IBO в легчайшем весе Джейми МакДонелл.
Напомним, в поединке, который прошел 11 февраля в Толедо (США), Жакиянов отобрал пояса у американца Роуши Уоррена, победив раздельным решением судей.
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