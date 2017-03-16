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https://sport.mail.ru/news/boxing/29096873/
16 марта 2017, 12:09 | Бокс | Vesti.kz

Жанат Жакиянов прокомментировал ситуацию со своими чемпионскими поясами

Чемпион мира по версии WBA (Super) боксер-профессионал Жанат Жакиянов разъяснил корреспонденту Vesti.kz ситуацию с другим поясом по версии IBO.

— На кону стояло два пояса. Мы изначально заплатили взнос только за основной пояс WBA (Super). Другой пояс IBO не входит в число основных, поэтому мы не стали платить за него. Это все было оговорено еще до боя, — отметил Жакиянов.

Добавим, что эту ситуацию прокомментировали в Федерации профессионального бокса Казахстана.

Ранее появилась информация, о том, что Жакиянов лишился титула IBO и сейчас является чемпионом мира лишь по версии WBA (Super). Чемпионский пояс IBO сейчас объявлен вакантным. Возглавляет же рейтинг IBO в легчайшем весе Джейми МакДонелл.

Напомним, в поединке, который прошел 11 февраля в Толедо (США), Жакиянов отобрал пояса у американца Роуши Уоррена, победив раздельным решением судей.

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