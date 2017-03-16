Мейуэзер создает свою армию в России
Знаменитый американский боксер открыл в нашей стране свою Академию бокса и рассказал о планах вернуться на ринг ради боя с бойцом UFC Конором Макгрегором.
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Своим приездом в Москву Флойд Мейуэзер поставил все на свои места. Открыл Академию бокса своего имени в подмосковной Жуковке, продемонстрировал, пусть и мимолетом на
НЕУЖЕЛИ БОЙ ВОЗМОЖЕН?
Споры о том, «кто сильнее — борец или боксер» обычно жутко утомляют. Начинаешь доказывать, что таких соперников невозможно сравнить, потому что они выступают в разных видах спорта, невозможно выставить их друг против друга так, чтобы они выявили сильнейшего в объективно равных условиях. Поэтому подобные утверждения не имеют смысла… Но дело в том, что тут уже, похоже, всерьез обсуждают бой Мейуезера с Макгрегором.
— На данный момент не подписано никаких бумаг, — заявил Мейуэзер. — Но я верю, что поединок состоится. Надеюсь, это случится в июне. Хочется подарить людям ярких эмоций, развлечение: мир ММА против бокса. Я вернусь только ради одного бойца, его зовут Конор Макгрегор. Если бой не состоится, то я снова завершу карьеру.
Интерес к этому бою подогрет уже до крайности. Говорят, что поединок намечен на 10 июня, под него зарезервировали арену в
Если это случится, на ринге сойдутся два самых высокооплачиваемых бойца своих видов спорта. У каждого из них своя армия поклонников по всему миру. А теперь представьте, что будет, если соединить любителей профессионального бокса и MMA? Правильно, огромные деньги. А это то, что интересно всем вне зависимости от того, чей послужной список будет подпорчен.
Несмотря на все заслуги ирландца в смешанных единоборствах, фаворитом, конечно, будет Мейуэзер — главным образом потому, что поединок будет на его территории, в боксерском ринге. Согласитесь, ситуация была бы совсем другая, если бы по правилам поединка Макгрегор мог бы сделать проход в ноги или опрокинуть соперника на пол эффектным броском или ударом ноги.
Впрочем, даже в случае поражения Макгрегор особо ничего не потеряет — он продолжит выступать в ММА, а до его рекорда в профессиональном боксе 0−1 никому не будет дела. Что и будут вспоминать, так это сам бой с Мейуэзером — который, не будь оба звездами, они должны будут провести ярко и небанально.
Флойд даже отметил, что не прочь провести этот поединок в Москве. Но пока что это выглядит маловероятно. Сначала надо договориться о поединке, и только потом будет выбрано место. Если получится так, что этот бой может пройти в Москве, нет проблем. Если бы сейчас пришлось выбрать, выбрал бы Москву. Вообще же более конкретно о бое можно будет говорить позже, пока что наслаждаемся моментом взаимных заявлений — следующий ход за Конором.
ВКЛАДЫВАТЬ ВСЕ В СВОЕ ДЕЛО
Посмотреть на
Зрители окружили зону со снарядами, отгороженные крепкими секьюрити. Внутри же кипела работа: Флойд дал задание бить акцентированные удары. Получалось эффектно. По окончании работы американец снова переместился на ринг, приготовившись отвечать на вопросы журналистов и зрителей. В этот вечер он предпочел не брать микрофон в руки, его цитаты на весь зал озвучивал переводчик.
Среди других прозвучал и весьма интригующий вопрос о том, не хотел бы Мейуэзер получить российское гражданство. Американец ответил уклончиво, что цель его визита — бойцы, а не российский паспорт. Хотя без традиционных подарков все равно не обошлось — боксеру вручили матрешку с его изображением.
Каждый получил
— Нужно вкладывать всю душу, весь разум и все свое тело в то, чем ты занимаешься, — подчеркнул Флойд. — Если ты это сделал, ты вправе считать, что ты лучший.
Елена СОБОЛЬ из Жуковки.
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