Мейуэзер создает свою армию в России

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Своим приездом в Москву Флойд Мейуэзер поставил все на свои места. Открыл Академию бокса своего имени в подмосковной Жуковке, продемонстрировал, пусть и мимолетом на мастер-классе, что его скорость и рефлексы по-прежнему впечатляющи, но главное — прояснил ситуацию вокруг своего потенциального боя со звездой UFC Конором Макгрегором.

НЕУЖЕЛИ БОЙ ВОЗМОЖЕН?

Споры о том, «кто сильнее — борец или боксер» обычно жутко утомляют. Начинаешь доказывать, что таких соперников невозможно сравнить, потому что они выступают в разных видах спорта, невозможно выставить их друг против друга так, чтобы они выявили сильнейшего в объективно равных условиях. Поэтому подобные утверждения не имеют смысла… Но дело в том, что тут уже, похоже, всерьез обсуждают бой Мейуезера с Макгрегором.

— На данный момент не подписано никаких бумаг, — заявил Мейуэзер. — Но я верю, что поединок состоится. Надеюсь, это случится в июне. Хочется подарить людям ярких эмоций, развлечение: мир ММА против бокса. Я вернусь только ради одного бойца, его зовут Конор Макгрегор. Если бой не состоится, то я снова завершу карьеру.

Интерес к этому бою подогрет уже до крайности. Говорят, что поединок намечен на 10 июня, под него зарезервировали арену в Лас-Вегасе, дело за малым — подписать контракт. Прежде звучали самые разные утверждения — в основном они, конечно же, касались денег. Мейуэзер лично предлагал заплатить гонорар сопернику, Макгрегор требовал космическую сумму, а промоутер Дэна Уайт настаивал на том, чтобы поделить гонорар поровну или пусть Макгрегор делает что хочет, но только после окончания контракта с UFC. Кажется, в вопросе гонораров переговоры могут длиться еще долго, но вроде бы на горизонте замаячило такое развитие событий, при котором бой действительно может стать реальностью.

Если это случится, на ринге сойдутся два самых высокооплачиваемых бойца своих видов спорта. У каждого из них своя армия поклонников по всему миру. А теперь представьте, что будет, если соединить любителей профессионального бокса и MMA? Правильно, огромные деньги. А это то, что интересно всем вне зависимости от того, чей послужной список будет подпорчен.

Несмотря на все заслуги ирландца в смешанных единоборствах, фаворитом, конечно, будет Мейуэзер — главным образом потому, что поединок будет на его территории, в боксерском ринге. Согласитесь, ситуация была бы совсем другая, если бы по правилам поединка Макгрегор мог бы сделать проход в ноги или опрокинуть соперника на пол эффектным броском или ударом ноги.

Впрочем, даже в случае поражения Макгрегор особо ничего не потеряет — он продолжит выступать в ММА, а до его рекорда в профессиональном боксе 0−1 никому не будет дела. Что и будут вспоминать, так это сам бой с Мейуэзером — который, не будь оба звездами, они должны будут провести ярко и небанально.

Флойд даже отметил, что не прочь провести этот поединок в Москве. Но пока что это выглядит маловероятно. Сначала надо договориться о поединке, и только потом будет выбрано место. Если получится так, что этот бой может пройти в Москве, нет проблем. Если бы сейчас пришлось выбрать, выбрал бы Москву. Вообще же более конкретно о бое можно будет говорить позже, пока что наслаждаемся моментом взаимных заявлений — следующий ход за Конором.

ВКЛАДЫВАТЬ ВСЕ В СВОЕ ДЕЛО

Посмотреть на мастер-класс от американского чемпиона в Жуковке собрался полный зал, приехал и футболист московского «Спартака» Александр Самедов с женой и сыном. Мейуэзер вышел на ринг вместе с помощниками, среди которых оказались тренеры Альберт Сафин, Александр Белобров и Илья Рольгейзер, а также боксеры Никита Мирошниченко, Владимир Мышев и юный боксер Дмитрий Кургин. Спортсмены отрабатывали комбинации на лапах под пристальным взглядом Флойда, который делал замечания, давал ценные советы и даже хвалил. В некоторых моментах он брал дело в свои руки: вот так отрабатываем перемещения, — показывал он, — нужна легкость, чувство баланса, обратите внимание на джеб. Флойд двигался по рингу легко и непринужденно, будто по сцене, охотно делился своими советами и в какой-то момент предложил переместиться на мешки.

Зрители окружили зону со снарядами, отгороженные крепкими секьюрити. Внутри же кипела работа: Флойд дал задание бить акцентированные удары. Получалось эффектно. По окончании работы американец снова переместился на ринг, приготовившись отвечать на вопросы журналистов и зрителей. В этот вечер он предпочел не брать микрофон в руки, его цитаты на весь зал озвучивал переводчик.

Среди других прозвучал и весьма интригующий вопрос о том, не хотел бы Мейуэзер получить российское гражданство. Американец ответил уклончиво, что цель его визита — бойцы, а не российский паспорт. Хотя без традиционных подарков все равно не обошлось — боксеру вручили матрешку с его изображением.

Каждый получил что-то в этот вечер от Флойда. Журналисты — ответы на вопросы о бое с Макгрегором. Зрители, купившие билеты в первый ряд, — фотографии с чемпионом и перчатки с автографом. Боксеры и тренеры — ценные советы и бесценный опыт. Молодые бойцы — новый боксерский клуб имени Мейуэзера, в стенах которого будут расти новые чемпионы — в каком-то смысле, его маленькая армия. Он пообещал, что еще несколько раз приедет в Россию в этом году.

— Нужно вкладывать всю душу, весь разум и все свое тело в то, чем ты занимаешься, — подчеркнул Флойд. — Если ты это сделал, ты вправе считать, что ты лучший.

Елена СОБОЛЬ из Жуковки.