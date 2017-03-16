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16 марта 2017, 11:48 | Бокс | Sports.kz

Два казахстанских боксера проведут бои в Великобритании

Определилась дата возвращения на ринг казахстанских боксеров Ернара Ешенова и Александра Журавского, сообщает Sports.kz.

21 апреля оба казахстанца примут участие в вечере бокса в британском Саутгемптоне, где проведут титульные бои.

Ешенов (5−0, 4 КО) поспорит за вакантный титул WBC Intercontinental в первом среднем весе среди молодежи в поединке с местным боксером Майклом Макгёрком (8−0, 2 КО), а соперник Журавского (13−2, 11 КО), владеющего титулом WBO Oriental, пока не известен.

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