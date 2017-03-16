Два казахстанских боксера проведут бои в Великобритании

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев посетит поединок между чемпионом мира по трем престижным версиям в весовой категории до 76,2 кг казахстанцем Геннадием Головкиным и чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 72,6 кг американцем Дэниэлом Джейкобсом, который пройдет 18 марта на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.