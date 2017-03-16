Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29095390/
16 марта 2017, 10:52 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Ковалев посетит бой Головкин — Джейкобс в Нью-Йорке

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев посетит поединок между чемпионом мира по трем престижным версиям в весовой категории до 76,2 кг казахстанцем Геннадием Головкиным и чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 72,6 кг американцем Дэниэлом Джейкобсом, который пройдет 18 марта на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Российский боксер Ковалев посетит бой Головкин — Джейкобс в Нью-Йорке - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Лечу в Нью-Йорк на церемонию награждения Эгиса Климаса как лучшего менеджера 2016 года. Также мы посетим бой Головкина с Джейкобсом», — написал Ковалев.

Ранее WBA обязала Головкина провести защиту титула против официального претендента Джейкобса. Казахстанец владеет титулом по этой версии с 2010 года, Джейкобс в более легкой категории — с 2014-го.

Помимо WBA, Головкин является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). 11 сентября он защитил свои титулы в бою против британца Келла Брука, победив его техническим нокаутом в пятом раунде. В послужном списке Головкина 36 побед (33 — нокаутом), ни одного поражения.

На счету Джейкобса 32 победы (29 — нокаутом), одно поражение. В прошлом поединке 9 сентября он защитил титул WBA, выиграв у американца Серхио Моры техническим нокаутом в седьмом раунде.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
16 марта

СМИ: отстранение россиян от ОИ-2018 на основании данных комиссий МОК маловероятно

Капризов возглавил рейтинг самых перспективных хоккеистов мира по версии The Hockey News

Российский боксер Ковалев посетит бой Головкин - Джейкобс в Нью-Йорке