Российский боксер Ковалев посетит бой Головкин - Джейкобс в Нью-Йорке

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«Лечу в Нью-Йорк на церемонию награждения Эгиса Климаса как лучшего менеджера 2016 года. Также мы посетим бой Головкина с Джейкобсом», — написал Ковалев.

Ранее WBA обязала Головкина провести защиту титула против официального претендента Джейкобса. Казахстанец владеет титулом по этой версии с 2010 года, Джейкобс в более легкой категории — с 2014-го.

Помимо WBA, Головкин является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). 11 сентября он защитил свои титулы в бою против британца Келла Брука, победив его техническим нокаутом в пятом раунде. В послужном списке Головкина 36 побед (33 — нокаутом), ни одного поражения.

На счету Джейкобса 32 победы (29 — нокаутом), одно поражение. В прошлом поединке 9 сентября он защитил титул WBA, выиграв у американца Серхио Моры техническим нокаутом в седьмом раунде.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Flying to NY to award ceremony of <a href="https://twitter.com/KlimasBoxing">@KlimasBoxing</a> as a best manage in the world 2016. Very proud of him. Also we will go to <a href="https://twitter.com/GGGBoxing">@GGGBoxing</a> fight?? <a href="https://t.co/7MUpIa12Iz">pic.twitter.com/7MUpIa12Iz</a></p>— Sergey Kovalev (@KrusherKovalev) <a href="https://twitter.com/KrusherKovalev/status/842270317422624768">16 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>