Российский боксер Ковалев посетит бой Головкин — Джейкобс в Нью-Йорке
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев посетит поединок между чемпионом мира по трем престижным версиям в весовой категории до 76,2 кг казахстанцем Геннадием Головкиным и чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 72,6 кг американцем Дэниэлом Джейкобсом, который пройдет 18 марта на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в
Нью-Йорке. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
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Ранее WBA обязала Головкина провести защиту титула против официального претендента Джейкобса. Казахстанец владеет титулом по этой версии с 2010 года, Джейкобс в более легкой категории — с 2014-го.
Помимо WBA, Головкин является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). 11 сентября он защитил свои титулы в бою против британца Келла Брука, победив его техническим нокаутом в пятом раунде. В послужном списке Головкина 36 побед (33 — нокаутом), ни одного поражения.
На счету Джейкобса 32 победы (29 — нокаутом), одно поражение. В прошлом поединке 9 сентября он защитил титул WBA, выиграв у американца Серхио Моры техническим нокаутом в седьмом раунде.
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