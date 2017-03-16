Беллью может потребоваться операция на руке

«Я посетил своего хирурга, он осмотрел мою руку и вскоре скажет, в каком направлении мы будем двигаться и что делать дальше. Оставлю это на его усмотрение, ему виднее. Я повредил руку, есть надрыв. Вокруг каждой костяшки есть капсулы, которые я травмировал», — сказал Беллью.



В свою очередь, промоутер британца Эдди Хирн продолжает планировать дальнейший ход карьеры Беллью.



«Сейчас речь идёт о том, что если через три-четыре недели рука продолжит болеть, ему придётся делать операцию. Тогда он пропустит несколько месяцев. В любом случае я планирую его возвращение на ринг не раньше октября», — цитирует Хирна SkySports.