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16 марта 2017, 10:10 | Бокс | Чемпионат.com

Беллью может потребоваться операция на руке

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тони Беллью (29−2−1, 19 КО) может перенести операцию на руке.

«Я посетил своего хирурга, он осмотрел мою руку и вскоре скажет, в каком направлении мы будем двигаться и что делать дальше. Оставлю это на его усмотрение, ему виднее. Я повредил руку, есть надрыв. Вокруг каждой костяшки есть капсулы, которые я травмировал», — сказал Беллью.

В свою очередь, промоутер британца Эдди Хирн продолжает планировать дальнейший ход карьеры Беллью.

«Сейчас речь идёт о том, что если через три-четыре недели рука продолжит болеть, ему придётся делать операцию. Тогда он пропустит несколько месяцев. В любом случае я планирую его возвращение на ринг не раньше октября», — цитирует Хирна SkySports.
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