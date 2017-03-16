Беллью может потребоваться операция на руке
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тони Беллью (29−2−1, 19 КО) может перенести операцию на руке.
«Я посетил своего хирурга, он осмотрел мою руку и вскоре скажет, в каком направлении мы будем двигаться и что делать дальше. Оставлю это на его усмотрение, ему виднее. Я повредил руку, есть надрыв. Вокруг каждой костяшки есть капсулы, которые я травмировал», — сказал Беллью.
В свою очередь, промоутер британца Эдди Хирн продолжает планировать дальнейший ход карьеры Беллью.
«Сейчас речь идёт о том, что если через
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter