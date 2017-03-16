Жакиянов освободил титул чемпиона мира IBO

Поясняется, что титул «освободился» по причине того, что Жакиянов не заплатил положенный организацией взнос.

В рейтинге боксеров на сайте IBO чемпионский пояс в данной категории также значится вакантным.

Таким образом, Жанат Жакиянов остается чемпионом мира в легчайшем весе только по версии WBA.