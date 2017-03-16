Сайт организации отмечает, что эта защита титула чемпиона мира WBA в среднем весе станет для Геннадия 17-й по счету с момента завоевания данного пояса 16 декабря 2010 года в поединке с Нильсоном Хулио Тапиа. С тех пор Головкин победил нокаутом всех 16 претендентов.

«Мы ожидаем, что поединок с Джейкобсом станет кандидатом на звание “бой года”. GGG еще никогда не дрался с таким сильным атакующим соперником, как Джейкобс, а он, в свою очередь, еще не встречался со столь грозным оппонентом, как Головкин, которого сравнивают с величайшими боксерами среднего веса. Таких жестких боев не было со времен противостояний Карлос Монсон — Родриго Вальдес (1967−67), Марвин Хаглер — Томас Хирнс и Рэй Леонард (1985−87), а также Бернард Хопкинс — Феликс Тринидад (2001)», — написано в сообщении.