Девять казахстанских боксеров выступят в полуфинале «малого чемпионата мира»

Вслед за Адильбеком Ниязымбетовым (до 81 килограмма), который квалифицировался в медальный поединок в утренней программе соревновательного дня, в полуфинал вышел Кайрат Ералиев (до 56 килограммов). Казахстанский боксер по очкам победил Сельчука Екера из Турции (5:0). Выиграл свой поединок и Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов). Молодой спортсмен в упорной встрече взял вверх над Еритсяном Гором из Армении — 3:2. Их соперниками по ½ финала станут Дюк Раган из США и Дамьян Кивиор из Польши, соответственно.

Не оставили шансов оппонентам по четвертьфиналу Абилхан Аманкул (до 75 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма). Аманкул уверенно прошел Абеля Мину из Эквадора, а Кункабаев — Нкоси Соломона из США. В обоих встречах зафиксирован счет 5:0 в пользу наших соотечественников. За выход в финал Аманкул будет боксировать с Силвио Ширли из Германии, а соперником Кункабаева станет еще один хозяин ринга — Макс Келлер.

Что касается других полуфинальных пар, то Ниязымбетова ждет поединок с Максимом Коцом из Украины. Остальные дуэли с участием казахстанцев выглядят так:

До 49 килограммов

Ержан Жомарт — Карлос Купо (Эквадор).

До 52 килограммов

Азамат Исакулов — Гилберт Рентерия (США).

До 60 килограммов

Адилет Курметов — Деланте Джонсон (США).

До 91 килограмма

Василий Левит — Константин Пинчук (Украина).

Напомним, полуфинальные поединки международного турнира в Германии пройдут сегодня, 16 марта. Всего в состязании принимают участие 75 боксеров из 13 стран. Сборная Казахстана приехала на турнир в полном составе (10 боксеров).