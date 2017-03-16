Мэйуэзер: Завершу карьеру, если поединок с Макгрегором не состоится
ЖУКОВКА /Московская область/, 15 марта. /ТАСС/. Знаменитый американский боксер Флойд
Мэйуэзер-младший завершит карьеру, если бой против ирландца Конора Макгрегора не состоится. Об этом Мэйуэзер заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
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Ранее Макгрегор получил разрешение на проведение боя на территории штата Калифорния, однако он хочет провести поединок с американским боксером в
Ранее Мэйуэзер проинформировал, что предложил ирландцу 15 млн долларов за бой без учета процента от дохода за продажи платных трансляций, но тот остался недоволен суммой и отказался. Макгрегор потребовал 100 млн долларов. Также сообщалось, что для проведения поединка на 10 июня зарезервирована арена
«Только Макгрегор является моей целью. Если бой с ним не состоится, я завершу карьеру», — сказал Мэйуэзер.
На счету ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около 3 млн долларов.
Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — 210 млн долларов. В сентябре 2015 года американец завершил карьеру.
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