Мэйуэзер: Завершу карьеру, если поединок с Макгрегором не состоится

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Ранее Макгрегор получил разрешение на проведение боя на территории штата Калифорния, однако он хочет провести поединок с американским боксером в Лас-Вегасе. Для этого он должен получить разрешение от атлетической комиссии Невады, которая рассмотрит запрос на проведение боя 22 марта.

Ранее Мэйуэзер проинформировал, что предложил ирландцу 15 млн долларов за бой без учета процента от дохода за продажи платных трансляций, но тот остался недоволен суммой и отказался. Макгрегор потребовал 100 млн долларов. Также сообщалось, что для проведения поединка на 10 июня зарезервирована арена T-Mobile в Лас-Вегасе.

«Только Макгрегор является моей целью. Если бой с ним не состоится, я завершу карьеру», — сказал Мэйуэзер.

На счету ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около 3 млн долларов.

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — 210 млн долларов. В сентябре 2015 года американец завершил карьеру.