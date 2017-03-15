Флойд Мэйуэзер открыл зал своего имени в Подмосковье

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В рамках открытия Мэйуэзер провел открытую тренировку, где выступил в роли наставника для молодых боксеров.

Ранее Мэйуэзер объявил о возобновлении карьеры для проведения поединка с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором. Предварительно бой запланирован на 10 июня в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

На счету Мэйуэзера 49 побед (26 нокаутом) и ни одного поражения.