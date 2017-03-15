Флойд Мэйуэзер открыл зал своего имени в Подмосковье
ЖУКОВКА /Московская область/, 15 марта. /ТАСС/. Знаменитый американец Флойд
Мэйуэзер-младший открыл в подмосковной Жуковке зал бокса своего имени. Торжественное мероприятие прошло в среду.
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В рамках открытия Мэйуэзер провел открытую тренировку, где выступил в роли наставника для молодых боксеров.
Ранее Мэйуэзер объявил о возобновлении карьеры для проведения поединка с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором. Предварительно бой запланирован на 10 июня в
На счету Мэйуэзера 49 побед (26 нокаутом) и ни одного поражения.
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