Экс-соперник Головкина прогнозирует ему проблемы с Джейкобсом

«Тяжело не поддерживать Джейкобса — человека, который победил рак. Он — чемпион! Думаю, он доставит проблемы GGG. Во всяком случае, для Головкина этот бой не будет прогулкой в парке», — написал Росадо в твиттере.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.