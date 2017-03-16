Экс-соперник Головкина прогнозирует ему проблемы с Джейкобсом
Американский боксер Габриэль Росадо оценил шансы своего соотечественника Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
«Тяжело не поддерживать Джейкобса — человека, который победил рак. Он — чемпион! Думаю, он доставит проблемы GGG. Во всяком случае, для Головкина этот бой не будет прогулкой в парке», — написал Росадо в твиттере.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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