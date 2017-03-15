ВАДА пять раз проверяло Головкина на допинг перед боем с Джейкобсом

«Конечно, я хочу всем показать, что я чистый боец, а бокс должен быть чистым спортом. Меня проверяли раз пять, и я думаю, что все должны проходить тесты», — приводит слова Головкина Boxing Scene.



Головкин и Джейкобс сразятся 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.