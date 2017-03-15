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https://sport.mail.ru/news/boxing/29089546/
15 марта 2017, 19:12 | Бокс | Sports.kz

ВАДА пять раз проверяло Головкина на допинг перед боем с Джейкобсом

Антидопинговое агенство ВАДА несколько раз проверяло чемпиона мира по боксу в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина (36−0, 33 KO) на употребление запрещённых веществ перед боем с Дэниелом Джейкобсом (32−1, 29 KO).

«Конечно, я хочу всем показать, что я чистый боец, а бокс должен быть чистым спортом. Меня проверяли раз пять, и я думаю, что все должны проходить тесты», — приводит слова Головкина Boxing Scene.

Головкин и Джейкобс сразятся 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

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