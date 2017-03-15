Абель Санчес объяснил значение необычных упражнений Геннадия Головкина на подбородок и шею
Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), отметил, что все в лагере Big Bear хотят быть похожими на известного казахстанца, сообщает LA Times.
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Все дело в том, что боксер тренируется в изнуряющем режиме. Головкин не поднимает тяжести, а строит тренировки на силе сопротивления, следуя режиму, аналогично покойному мастеру восточных боевых искусств Брюсу Ли, отмечает LA Times. GGG увеличивает выносливость рук, растягивая самодельное устройство, изобретенное Абелем Санчесом.
«Это помогает ударам кулаком, — пояснил Санчес. — Мы делаем много таких упражнений. Мы не разрываем мышцы, мы утомляем их».
Акцент на увеличение мощности шеи и подбородка делается на случай, если Головкин пропустит удар. Он не только многократно отжимается на подбородке, но и укрепляет шею, много раз поднимая голову, надев специальное снаряжение.
«Упражнение с подбородком может увеличить его мощь на
«Он побеждает нокаутами, потому что не тратит впустую свои удары. У него тяжелые руки, но он бьет только туда, куда хочет. Он очень экономный. Это больше похоже на шахматный матч», — добавил Санчес.
Напомним, бой Головкин — Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden в
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