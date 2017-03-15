Абель Санчес объяснил значение необычных упражнений Геннадия Головкина на подбородок и шею

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Все дело в том, что боксер тренируется в изнуряющем режиме. Головкин не поднимает тяжести, а строит тренировки на силе сопротивления, следуя режиму, аналогично покойному мастеру восточных боевых искусств Брюсу Ли, отмечает LA Times. GGG увеличивает выносливость рук, растягивая самодельное устройство, изобретенное Абелем Санчесом.

«Это помогает ударам кулаком, — пояснил Санчес. — Мы делаем много таких упражнений. Мы не разрываем мышцы, мы утомляем их».

Акцент на увеличение мощности шеи и подбородка делается на случай, если Головкин пропустит удар. Он не только многократно отжимается на подбородке, но и укрепляет шею, много раз поднимая голову, надев специальное снаряжение.

«Упражнение с подбородком может увеличить его мощь на пять-десять процентов. Я знаю, что нам это помогает. У вас может быть великолепная правая рука, великолепный крюк, самая высокая скорость, но если вы не можете принять удар, это все не имеет значение. Поэтому мы делаем эти упражнения», — сказал тренер.

«Он побеждает нокаутами, потому что не тратит впустую свои удары. У него тяжелые руки, но он бьет только туда, куда хочет. Он очень экономный. Это больше похоже на шахматный матч», — добавил Санчес.