Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29087813/
15 марта 2017, 16:40 | Бокс | Vesti.kz

Абель Санчес объяснил значение необычных упражнений Геннадия Головкина на подбородок и шею

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), отметил, что все в лагере Big Bear хотят быть похожими на известного казахстанца, сообщает LA Times.

Подготовку казахстанца сравнили с тренировками Брюса Ли. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Все дело в том, что боксер тренируется в изнуряющем режиме. Головкин не поднимает тяжести, а строит тренировки на силе сопротивления, следуя режиму, аналогично покойному мастеру восточных боевых искусств Брюсу Ли, отмечает LA Times. GGG увеличивает выносливость рук, растягивая самодельное устройство, изобретенное Абелем Санчесом.

«Это помогает ударам кулаком, — пояснил Санчес. — Мы делаем много таких упражнений. Мы не разрываем мышцы, мы утомляем их».

Акцент на увеличение мощности шеи и подбородка делается на случай, если Головкин пропустит удар. Он не только многократно отжимается на подбородке, но и укрепляет шею, много раз поднимая голову, надев специальное снаряжение.

«Упражнение с подбородком может увеличить его мощь на пять-десять процентов. Я знаю, что нам это помогает. У вас может быть великолепная правая рука, великолепный крюк, самая высокая скорость, но если вы не можете принять удар, это все не имеет значение. Поэтому мы делаем эти упражнения», — сказал тренер.

«Он побеждает нокаутами, потому что не тратит впустую свои удары. У него тяжелые руки, но он бьет только туда, куда хочет. Он очень экономный. Это больше похоже на шахматный матч», — добавил Санчес.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в нашей стране его покажет телеканал «Казахстан».

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
15 марта

Джейкобс будет страшнее разъяренного зверя, зажатого в угол - американский журналист

Двукратный призер Олимпиад Адильбек Ниязымбетов выиграл первый бой на "малом чемпионате мира"

Абель Санчес объяснил значение необычных упражнений Геннадия Головкина на подбородок и шею