Головкин: Возможно, я почувствую чью-то силу и испугаюсь. Один удар может изменить мою жизнь
По тренировочному процессу чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), который прошел в лагере Big Bear и продолжался два месяца, можно прийти к выводу, что он уже выиграл бой против американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО), пишет LA Times.
«Есть молодые проспекты, которые приходят сюда и выглядят неплохо, но они не могут делать то, что делаю я. Это слишком сложно, — отмечает Головкин. — Каждый, кто приходит сюда, понимает, что я делаю это
Сила Головкина очевидна — 23 нокаута подряд, всего 33 досрочно завершенных боя из 36 побед, отмечает LA Times.
«Возможно, однажды и я почувствую на себе
Головкин знает, что наибольший дискомфорт вызывают удары по печени. Ранее во время спарринга он сломал ребра британцу из второго среднего веса Джорджу Гроувсу, а в последнем бою повредил глазницу другому британцу Келлу Бруку.
«Дело не только в моей силе. Нельзя полагаться на один большой, безумный, удачный удар. Дело еще в моем балансе, тайминге и позиции. С прекрасным таймингом, прекрасным положением, чувствуя себя комфортно — мои удары намного мощнее. Как бум! Большое шоу! — комментирует казахстанец. — Хороший удар — это удар. Плюс ко всему, большая сила может присутствовать всего пару раундов. Это больше касается перемещения и тайминга».
Продлив тренировочный сеанс на прошлой неделе, Головкин, словно предвидя события предстоящего вечера бокса, глубоко вздохнул и улыбнулся.
«Я знаю, что готов. На сто процентов», — добавил чемпион.
Напомним, бой Головкин — Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden в
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