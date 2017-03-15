Головкин: Возможно, я почувствую чью-то силу и испугаюсь. Один удар может изменить мою жизнь

«Есть молодые проспекты, которые приходят сюда и выглядят неплохо, но они не могут делать то, что делаю я. Это слишком сложно, — отмечает Головкин. — Каждый, кто приходит сюда, понимает, что я делаю это по-другому. Хорошо, что в 34 года мое тело чувствует себя настолько хорошо. Оно работает. И осознание этого делает меня таким сильным психологически».

Сила Головкина очевидна — 23 нокаута подряд, всего 33 досрочно завершенных боя из 36 побед, отмечает LA Times.

«Возможно, однажды и я почувствую на себе чью-то силу. Тогда, может быть, я испугаюсь. Именно поэтому я и работаю над укреплением подбородка и шеи, потому что знаю, что один удар может изменить всю мою жизнь. Я это все понимаю. Я знаю, что мне нужно много работать, много тренироваться, чтобы чувствовать себя сильнее, и значит, комфортнее», — отмечает GGG.

Головкин знает, что наибольший дискомфорт вызывают удары по печени. Ранее во время спарринга он сломал ребра британцу из второго среднего веса Джорджу Гроувсу, а в последнем бою повредил глазницу другому британцу Келлу Бруку.

«Дело не только в моей силе. Нельзя полагаться на один большой, безумный, удачный удар. Дело еще в моем балансе, тайминге и позиции. С прекрасным таймингом, прекрасным положением, чувствуя себя комфортно — мои удары намного мощнее. Как бум! Большое шоу! — комментирует казахстанец. — Хороший удар — это удар. Плюс ко всему, большая сила может присутствовать всего пару раундов. Это больше касается перемещения и тайминга».

Продлив тренировочный сеанс на прошлой неделе, Головкин, словно предвидя события предстоящего вечера бокса, глубоко вздохнул и улыбнулся.

«Я знаю, что готов. На сто процентов», — добавил чемпион.