Ломаченко получил премию от ESPN за нокаут года
Чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко (7−1, 5 КО) получил премию от ESPN.
В декабре 2016-го ESPN, выбирая лучший нокаут года, выделил украинца и его победную комбинацию в бою против Романа Мартинеса. Тот успех позволил Ломаченко стать чемпионом мира в двух весовых категориях в максимально короткие сроки, и тем самым оформить рекорд профессионального бокса. О получении награды сам боксёр сообщил посредством своего «инстаграма».
Свой следующий бой чемпион мира проведёт 8 апреля против Джейсона Сосы.
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