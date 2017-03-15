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15 марта 2017, 15:32 | Бокс | Чемпионат.com

Ломаченко получил премию от ESPN за нокаут года

Чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко (7−1, 5 КО) получил премию от ESPN.

В декабре 2016-го ESPN, выбирая лучший нокаут года, выделил украинца и его победную комбинацию в бою против Романа Мартинеса. Тот успех позволил Ломаченко стать чемпионом мира в двух весовых категориях в максимально короткие сроки, и тем самым оформить рекорд профессионального бокса. О получении награды сам боксёр сообщил посредством своего «инстаграма».

Свой следующий бой чемпион мира проведёт 8 апреля против Джейсона Сосы.

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