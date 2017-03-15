WBA намерена санкционировать бой между Турманом и Питерсоном

Вместе с тем Мендоса готов дождаться решения Турмана по вопросу матча-реванша между Турманом и Гарсией, сообщает ESPN.



Двумя неделями ранее Турман в объединительном бою против Дэнни Гарсии не только отстоял пояс по версии WBA, но и завоевал регалию WBC. Что касается Питерсона, то американец в феврале одолел россиянина Давида Аванесяна, заполучив таким образом звание «регулярного» чемпиона WBA.