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https://sport.mail.ru/news/boxing/29085077/
15 марта 2017, 13:59 | Бокс | Чемпионат.com

WBA намерена санкционировать бой между Турманом и Питерсоном

Президент WBA Джилберто Мендоса сказал, что ассоциация намерена санкционировать бой между действующим суперчемпионом организации в полусреднем весе Китом Турманом (28−0, 22 КО) и Ламонтом Питерсоном (35−3−1, 17 КО), который обладает поясом «регулярного» чемпиона.

Вместе с тем Мендоса готов дождаться решения Турмана по вопросу матча-реванша между Турманом и Гарсией, сообщает ESPN.

Двумя неделями ранее Турман в объединительном бою против Дэнни Гарсии не только отстоял пояс по версии WBA, но и завоевал регалию WBC. Что касается Питерсона, то американец в феврале одолел россиянина Давида Аванесяна, заполучив таким образом звание «регулярного» чемпиона WBA.
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