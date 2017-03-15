Украинский боксер Деревянченко досрочно победил ямайца Расселла

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Рейтинговый поединок в средней весовой категории проходил в американском городе Таника (штат Миссисипи).

Первые два раунда боксеры потратили на разогрев и пристрелку, а с третьего раунда начали взвинчивать скорости. Деревянченко превосходил соперника в мощи.

В пятом раунде главного боя боксерского шоу украинец потряс Расселла мощным ударом правом, а потом просто начал избивать своего оппонента, вынудив рефери остановить поединок.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Another impressive victory for <a href="https://twitter.com/hashtag/TeamSNAC?src=hash">#TeamSNAC</a> Athlete & Rising <a href="https://twitter.com/premierboxing">@premierboxing</a> Star Sergey "The Technician" Derevyanchenko <a href="https://twitter.com/hashtag/PBConFS1?src=hash">#PBConFS1</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Howyalikeit?src=hash">#Howyalikeit</a> <a href="https://t.co/4vLgWm3r7P">pic.twitter.com/4vLgWm3r7P</a></p>— SNAC System (@SNACsystem) <a href="https://twitter.com/SNACsystem/status/841878325299707904">March 15, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>