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15 марта 2017, 13:46 | Бокс | УНИАН

Украинский боксер Деревянченко досрочно победил ямайца Расселла

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко одержал свою десятую, (восьмую — досрочную) победу на профессиональном ринге, досрочно выиграв у не имевшего до сегодняшнего дня поражений на профи-ринге боксера из Ямайки Кемала Расселла, сообщает Братство Кличко.

Украинец выиграл техническим нокаутом в 5-м раунде. Увеличить
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Рейтинговый поединок в средней весовой категории проходил в американском городе Таника (штат Миссисипи).

Первые два раунда боксеры потратили на разогрев и пристрелку, а с третьего раунда начали взвинчивать скорости. Деревянченко превосходил соперника в мощи.

В пятом раунде главного боя боксерского шоу украинец потряс Расселла мощным ударом правом, а потом просто начал избивать своего оппонента, вынудив рефери остановить поединок.

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