Украинский боксер Деревянченко досрочно победил ямайца Расселла
Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко одержал свою десятую, (восьмую — досрочную) победу на профессиональном ринге, досрочно выиграв у не имевшего до сегодняшнего дня поражений на
профи-ринге боксера из Ямайки Кемала Расселла, сообщает Братство Кличко.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Рейтинговый поединок в средней весовой категории проходил в американском городе Таника (штат Миссисипи).
Первые два раунда боксеры потратили на разогрев и пристрелку, а с третьего раунда начали взвинчивать скорости. Деревянченко превосходил соперника в мощи.
В пятом раунде главного боя боксерского шоу украинец потряс Расселла мощным ударом правом, а потом просто начал избивать своего оппонента, вынудив рефери остановить поединок.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter