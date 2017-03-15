Флойд Мэйуэзер прилетел в Москву для открытия боксерского зала

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Американец прибыл в Россию утром в среду. Вечером он проведет тренировку и пресс-конференцию, которые пройдут для ограниченного числа участников. Билеты на мероприятие стоят 50 тысяч рублей и подразумевают фотографию со спортсменом, а также перчатки с его автографом.

Всего же на тренировке ожидается порядка 300 зрителей, а безопасность в самом боксерском клубе в подмосковной Жуковке Одинцовского района будет усилена.