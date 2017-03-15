Флойд Мэйуэзер прилетел в Москву для открытия боксерского зала
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Знаменитый американский боксер Флойд
Мэйуэзер-младший прилетел в Москву на открытие собственного боксерского клуба и проведение мастер-класса.
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Американец прибыл в Россию утром в среду. Вечером он проведет тренировку и
Всего же на тренировке ожидается порядка 300 зрителей, а безопасность в самом боксерском клубе в подмосковной Жуковке Одинцовского района будет усилена.
Ранее Мэйуэзер объявил о возобновлении карьеры для проведения поединка с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором. Предварительно бой за планирован на 10 июня в
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