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15 марта 2017, 12:51 | Бокс | ТАСС

Флойд Мэйуэзер прилетел в Москву для открытия боксерского зала

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Знаменитый американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший прилетел в Москву на открытие собственного боксерского клуба и проведение мастер-класса.

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Американец прибыл в Россию утром в среду. Вечером он проведет тренировку и пресс-конференцию, которые пройдут для ограниченного числа участников. Билеты на мероприятие стоят 50 тысяч рублей и подразумевают фотографию со спортсменом, а также перчатки с его автографом.

Всего же на тренировке ожидается порядка 300 зрителей, а безопасность в самом боксерском клубе в подмосковной Жуковке Одинцовского района будет усилена.

Ранее Мэйуэзер объявил о возобновлении карьеры для проведения поединка с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором. Предварительно бой за планирован на 10 июня в Лас-Вегасе (США, штат Невада). На счету Мэйуэзера 49 побед (26 нокаутом) и ни одного поражения.
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