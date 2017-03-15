Мейвезер-младший будет введён в Зал славы штата Невада
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер — младший (49−0, 26 КО) будет введён в Зал славы штата Невада, сообщает Boxingscene.
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Богатая карьера американца, которую он завершил в 2015 году, считается одной из лучших в истории бокса. За годы выступлений на его счету 12 завоёванных чемпионских званий, а гонорары, заработанные им в боях, по сей день являются самыми большими в истории бокса.
Профессиональный рекорд
Почётная церемония состоится 2 июня, в этот же день подобной чести удостоятся бывший пилот в классе «Индикар» Сэм Шмидт, профессиональный гольфист Бутч Хармон, а также
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