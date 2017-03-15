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https://sport.mail.ru/news/boxing/29081903/
15 марта 2017, 10:46 | Бокс | Чемпионат.com

Мейвезер-младший будет введён в Зал славы штата Невада

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер — младший (49−0, 26 КО) будет введён в Зал славы штата Невада, сообщает Boxingscene.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира в пяти весовых категориях <span class=error>Флойд</span> Мейвезер — младший (49−0 26 КО) будет введён в Зал славы штата Невада сообщает Boxingscene. Увеличить
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Богатая карьера американца, которую он завершил в 2015 году, считается одной из лучших в истории бокса. За годы выступлений на его счету 12 завоёванных чемпионских званий, а гонорары, заработанные им в боях, по сей день являются самыми большими в истории бокса.

Профессиональный рекорд Мейвезера-младшего сопоставим с показателями легендарного Рокки Марчиано.

Почётная церемония состоится 2 июня, в этот же день подобной чести удостоятся бывший пилот в классе «Индикар» Сэм Шмидт, профессиональный гольфист Бутч Хармон, а также экс-футболист Овертон Кёртис.
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