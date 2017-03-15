Ералиев и Жусупов с побед стартовали на «малом чемпионате мира» в Германии

На турнир в Германию под руководством главного тренера сборной Казахстана Мырзагали Айтжанова отправились 10 боксеров. В стартовый день на ринг вышли три наших соотечественника и выиграли свои встречи.

Бронзовый призер ЧМ-2013 Кайрат Ералиев, выступающий в категории до 56 килограммов, победил по очкам Владислава Витошкина из Украины (5:0). Следующий соперник — Селчук Екер из Турции. Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) выиграл со счетом 4:1 у Джеймса Делано из Нидерландов. Во втором круге молодой казахстанец встретится с Еритсяном Гором из Армении.

Уверенно стартовал в состязании и Абилхан Аманкул (до 75 килограммов). В стартовом бою он боксировал с Артуром Оганяном (Германия) и победил «всухую» — 5:0. В четвертьфинале Аманкула ждет встреча с Абилем Мина из Эквадора.

Все трое проведут вторые бои сегодня, 15 марта. Также в борьбу вступят еще несколько спортсменов. Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов) встретится с Хуго Микаллефом (Монако), а Адильбек Ниязымбетов будет боксировать с Абду-Лубдехом Абдулрахманом (Германия). Шестым участником состязания станет супертяжеловес Камшыбек Кункабаев: он встретится с американцем Нкоси Соломоном.

Напомним, крупный международный турнир проходит в Галле (Германия). Одним из лидеров команды является тяжеловес Василий Левит (до 91 килограмма), который вступит в борьбу 16 марта со стадии полуфинала и встретится с Константином Пинчуком (Украина).