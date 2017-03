Шуменов пожелал удачи Головкину в бою с Джейкобсом

Good luck to my brother Gennady this Saturday! @gggboxing #ggg #dubai ?? #boxingnight #boxingheads #boxeomexicano #boxingnews #boxing #boxingring #boxingfamily #boxingguru #p4p #knockout #boxe #boxinggym #boxingfans #wba #Уфа #boks #Саратов #тренировка #Нижневартовск #uae #Спорт #мотивация #Бишкек #ринг #СанктПетербург #Сочи #Самара

A post shared by Beibut Shumenov (@beibutshumenov) on Mar 14, 2017 at 10:27am PDT