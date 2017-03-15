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https://sport.mail.ru/news/boxing/29079733/
15 марта 2017, 7:32 | Бокс | Vesti.kz

Шуменов пожелал удачи Головкину в бою с Джейкобсом

Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе казахстанский боксер Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО) пожелал удачи своему соотечественнику Геннадию Головкину (36−0, 33 КО) в предстоящем бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Удачи моему брату Геннадию в эту субботу», — написал Шуменов на своей странице в Instagram, выложив совместное фото с Головкиным.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. На кону будет стоять титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, принадлежащие казахстанцу.

По казахстанскому времени поединок пройдет утром 19-го числа, прямая трансляция на телеканалах «Казахстан» и KazSport начнется в 08:00 по времени Астаны.

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