Головкин снова появился на обложке старейшего журнала о боксе
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) снова появился на обложке старейшего журнала о боксе Boxing News, сообщает Vesti.kz.
История этого ставшего на самом деле уже «культовым» еженедельника начинается с 1909 года. На обложке журнала Головкин запечатлен с четырьмя чемпионскими поясами.
Номер выпуска под названием «Штормовое предупреждение» посвящен предстоящему поединку казахстанского боксера с американцем Дэнниэлом Джейкобсом. В нем объясняется, почему это самый самый сложный бой в карьере GGG, а Джейкобс имеет шансы на победу.
Сам бой Головкин — Джейкобс пройдет утром 19 марта по казахстанскому времени на арене Madison Square Garden в
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