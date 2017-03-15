Головкин снова появился на обложке старейшего журнала о боксе

История этого ставшего на самом деле уже «культовым» еженедельника начинается с 1909 года. На обложке журнала Головкин запечатлен с четырьмя чемпионскими поясами.

Номер выпуска под названием «Штормовое предупреждение» посвящен предстоящему поединку казахстанского боксера с американцем Дэнниэлом Джейкобсом. В нем объясняется, почему это самый самый сложный бой в карьере GGG, а Джейкобс имеет шансы на победу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">GGG is ready for his toughest assignment yet: <a href="https://t.co/nADM3sa46j">https://t.co/nADM3sa46j</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/boxing?src=hash">#boxing</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/BoxingNews?src=hash">#BoxingNews</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GGGJacobs?src=hash">#GGGJacobs</a> <a href="https://t.co/peILzgxYlx">pic.twitter.com/peILzgxYlx</a></p>— Boxing News (@BoxingNewsED) <a href="https://twitter.com/BoxingNewsED/status/841757183675142144">March 14, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>