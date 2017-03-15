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https://sport.mail.ru/news/boxing/29079410/
15 марта 2017, 7:47 | Бокс | Vesti.kz

Джейкобс: Я согласен с Фрочем, что лучшие годы Головкина уже позади

«Регулярный» чемпион мира в среднем весе по версии WBA американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) считает, что возраст казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF, уже начинает сказываться на его боксерских кондициях.

В то же время Джейкобс не отрицает, что 34-летний Головкин по-прежнему очень опасный боец. При этом американский боксер уверен, что способен победить казахстанца.

«Карл Фроч был прав, когда сказал, что лучшие годы Головкина уже позади. Я полностью с ним согласен, но я все же думаю, что GGG все еще опасен. Головкин по-прежнему является настоящей угрозой для любого в среднем весе. Так что, момент нашей встречи — это идеальное время для меня.

У меня была схожая ситуация с Питером Куиллином. В 2013 году его чуть не побил Габриэль Росадо. Если бы он не получил рассечение, то мог бы побить. Я тогда смотрел этот бой и думал «Черт, парень, это должен сделать я». Я вызвал на бой Куиллина и уничтожил его. Так же и в бою Головкина с Бруком. Брук выигрывал бой. А я смотрел и думал то же самое.

Не знаю, буду ли я драться так как Брук или как-то по-другому. Мы все увидим в день боя. Рассуждать о нашей встрече я могу просто целый день. А как будет на деле — посмотрим, — сказал Джейкобс, слова которого приводит BoxingScene.com.

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