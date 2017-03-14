Головкин призвал болельщиков включить телевизор

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— Ладно, парни. Впереди драматическое шоу, поэтому приходите вечером в субботу на Madison Square Garden или включайте ваши телевизоры. Я обещаю вам потрясающее шоу. Пожалуйста, смотрите в этот вечер телевизор! — сказал Головкин на пресс-конференции.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.