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14 марта 2017, 16:15 | Бокс | Sports.kz

Головкин призвал болельщиков включить телевизор

Казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) обратился к любителям бокса с просьбой, сообщает Sports.kz.

<span class=error>Казахстанец</span> Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) обратился к любителям бокса с просьбой сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Ладно, парни. Впереди драматическое шоу, поэтому приходите вечером в субботу на Madison Square Garden или включайте ваши телевизоры. Я обещаю вам потрясающее шоу. Пожалуйста, смотрите в этот вечер телевизор! — сказал Головкин на пресс-конференции.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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