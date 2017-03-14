Арена в Лас-Вегасе зарезервирована в июне для боя Макгрегора с Мэйуэзером-младшим

Ранее в СМИ сообщалось, что Макгрегор и Флойд Мэйуэзер-младший близки к подписанию контракта на проведение боя по правилам бокса. Однако позднее 40-летний американец попросил журналистов не спрашивать его о возможном возвращении на ринг, заявив, что не собирается это делать. Макгрегор, получивший в декабре боксерскую лицензию для участия в профессиональных соревнованиях в штате Калифорния, в свою очередь заявил, что хочет получить $100 млн за поединок с Мэйуэзером.

Как отмечает издание, информация о резерве арены говорит о том, что возможность проведения «боя мечты» становится все более реальной.

Мэйуэзер в сентябре 2015 года провел последний бой в карьере, в котором победил своего соотечественника Андре Берто и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. После этого 39-летний боксер, выигравший все 49 боев на профессиональном ринге, подтвердил, что завершил спортивную карьеру.

Макгрегор в ноябре 2016 года победил американца Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях — полулегком и легком весе. Позднее 28-летний Макгрегор отказался от пояса в полулегком весе, сохранив свой титул в легком весе.