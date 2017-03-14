Арена в Лас-Вегасе зарезервирована в июне для боя Макгрегора с Мэйуэзером-младшим
МОСКВА, 14 мар —
Р-Спорт. Арена в Лас-Вегасе зарезервирована на 10 июня 2017 года под бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландцем Конором Макгрегором и американским боксером чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO Флойдом Мэйуэзером-младшим, сообщает FloCombat.
Ранее в СМИ сообщалось, что Макгрегор и Флойд
Как отмечает издание, информация о резерве арены говорит о том, что возможность проведения «боя мечты» становится все более реальной.
Мэйуэзер в сентябре 2015 года провел последний бой в карьере, в котором победил своего соотечественника Андре Берто и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. После этого 39-летний боксер, выигравший все 49 боев на профессиональном ринге, подтвердил, что завершил спортивную карьеру.
Макгрегор в ноябре 2016 года победил американца Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях — полулегком и легком весе. Позднее 28-летний Макгрегор отказался от пояса в полулегком весе, сохранив свой титул в легком весе.
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