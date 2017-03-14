Хопкинс предсказал большой апсет в бою Головкина и Джейкобса

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Бернард Хокпинс верит в то, что его соотечественник Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) способен сотворить сенсацию и победить казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО).

«Я предвижу один самых больших апсетов. Дэнни победит в тяжелом бою решением судей, но это не будет напоминать на счет поединка между Сергеем Ковалевым и Андре Урдом, который дал много поводов для дискуссий. Думаю, Джейкобс подготовился для того, чтобы сотворить что-то великое.

На бумаге Головкин должен быть фаворитом. У него есть вся эта череда нокаутов, хотя многие из них были добыты не в самых серьезных испытаниях. Он просто проходился катком по этим парням. Некоторые люди утверждали, что он продемонстрировал некоторую уязвимость в своих последних двух боях (против Доминика Уэйда и Келла Брука), потому что пропускал удары, чего он обычно не позволял делать, но он достаточно опытен, чтобы знать силу оппонента. Если вы получите его уважения на ранней стадии боя, то он пойдет прямо на тебя и в конечном счете пройдет через тебя, — цитирует Хопкинса BoxingScene.com.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс пройдет на арене Madison Square Garden утром 19 марта по казахстанскому времени. В прямом эфире его покажут «Казахстан» и KazSport. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV).