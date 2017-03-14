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14 марта 2017, 9:51 | Бокс | ТАСС

СМИ: Арена в Лас-Вегасе зарезервирована на 10 июня для боя Мэйуэзер — Макгрегор

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Многофункциональный комплекс «Ти-Мобайл Арена», расположенный в Лас-Вегасе (США, штат Невада), зарезервирован на 10 июня для проведения боя между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и ирландским бойцом смешанного стиля (ММА), обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором. Об этом сообщает американский портал FloCombat.

Ти-Мобайл Арена является домашним стадионом для клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вегас Голден Найтс который начнет свое выступление с сезона-2017/2018. Увеличить
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Ожидается, что поединок пройдет по правилам бокса. «Ти-Мобайл Арена» является домашним стадионом для клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс», который начнет свое выступление с сезона-2017/2018.

Ранее Макгрегор получил разрешение на проведение боя на территории штата Калифорния, однако он хочет провести поединок с американским боксером в Лас-Вегасе (штат Невада). Для этого он должен получить разрешение от Атлетической комиссии Невады, которая 22 марта рассмотрит запрос на проведение боя. Ранее Мэйуэзер проинформировал, что предложил ирландцу $15 млн за бой без учета процента от дохода за продажи платных трансляций, но тот остался недоволен суммой и отказался. Макгрегор потребовал $100 млн.

Глава UFC Дэйна Уайт сначала предложил Макгрегору и Мэйуэзеру по $25 млн за бой, а получив отказ, выступил против проведения поединка. По его словам, бой не состоится до того момента, пока Макгрегор не отработает контракт с UFC на четыре боя.

На счету 28-летнего ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.

40-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн. В сентябре 2015 года американец завершил карьеру, но на прошлой неделе объявил о ее возобновлении ради боя с Макгрегором.
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