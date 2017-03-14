Карьера Александра Поветкина вне угрозы
Знаменитый российский тяжеловес Александр Поветкин продолжит профессиональную карьеру несмотря на то, что вслед за WBC (Всемирный боксерский совет) его отстранила от выступлений под своей эгидой еще одна мировая организация — IBF (Международная боксерская федерация). Причиной запрета выступлений на неопределенный срок и наложения штрафа в размере $250 тыс. стали выдвинутые против 37-летнего спортсмена обвинения в использовании допинга. IBF поддержала решение коллег из WBC, признавших, что Александр Поветкин, уже будучи условно дисквалифицированным, повторно употребил запрещенные препараты.
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Видимо, что-то случилось...
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Однако промоутер Русского Витязя Андрей Рябинский заявил «Известиям», что санкции международных организаций вряд ли серьезно отразятся на карьере его подопечного.
— Кроме WBC и IBF, есть и другие боксерские ассоциации, — сказал в разговоре с «Известиями» Андрей Рябинский. — При этом бессрочно Александра никто не дисквалифицировал. По факту это отстранение до окончания судебного разбирательства. Думаю, процесс займет не более года. Что же касается дисквалификации IBF, то она никак не связана с решением WBC — это отдельная ассоциация со своими правилами. Саша продолжит боксировать, будет выступать. На данный момент я беру паузу до лета, а ближе к этому времени мы будем работать над организацией новых мероприятий, в том числе и с участием Поветкина.
Напомним, 21 мая 2016 года Александр Поветкин должен был провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе. За девять дней до поединка стало известно, что проба Александра Поветкина дала положительный результат на мельдоний. Неделю спустя глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в своем аккаунте в Twitter сообщил, что новые официальные
В августе 2016 года WBC заявил, что в случае положительного
Заслуженный тренер по боксу Александр Лебзяк также уверен, что проблемы с допингом не помешают Александру Поветкину продолжить борьбу за чемпионский пояс.
— Саша запросто может выступать под эгидой других боксерских ассоциаций, — поделился своим мнением с «Известиями» Александр Лебзяк. — Не думаю, что эта дисквалификация отразится на его карьере. Нужно продолжать тренироваться и доказывать свою состоятельность на ринге.
Александр Поветкин является олимпийским чемпионом по боксу 2004 года. Российский тяжеловес провел 31 бой, в 30 из которых одержал победу, и лишь однажды потерпел поражение — от легендарного украинского боксера Виталия Кличко. 22 из 30 победных боев Поветкин завершил нокаутом. На счету нашего тяжеловеса победы над такими именитыми боксерами, как Эдди Чемберс, Руслан Чагаев, Марко Хук, Хасим Рахман и Мануэль Чарр.
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