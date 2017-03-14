Карьера Александра Поветкина вне угрозы

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Однако промоутер Русского Витязя Андрей Рябинский заявил «Известиям», что санкции международных организаций вряд ли серьезно отразятся на карьере его подопечного.

— Кроме WBC и IBF, есть и другие боксерские ассоциации, — сказал в разговоре с «Известиями» Андрей Рябинский. — При этом бессрочно Александра никто не дисквалифицировал. По факту это отстранение до окончания судебного разбирательства. Думаю, процесс займет не более года. Что же касается дисквалификации IBF, то она никак не связана с решением WBC — это отдельная ассоциация со своими правилами. Саша продолжит боксировать, будет выступать. На данный момент я беру паузу до лета, а ближе к этому времени мы будем работать над организацией новых мероприятий, в том числе и с участием Поветкина.

Напомним, 21 мая 2016 года Александр Поветкин должен был провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе. За девять дней до поединка стало известно, что проба Александра Поветкина дала положительный результат на мельдоний. Неделю спустя глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в своем аккаунте в Twitter сообщил, что новые официальные допинг-тесты Поветкина оказались «чистыми».

В августе 2016 года WBC заявил, что в случае положительного допинг-теста в течение года россиянин будет отстранен от соревнований и лишен звания обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира. В декабре поединок Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC был отменен из-за положительного допинг-теста российского боксера на остарин.

Цитата WBC В соответствии с решением WBC от 17 августа 2016 года господин Поветкин должен быть отстранен от участия в любых боях под эгидой WBC на неопределенный срок. Поветкин должен заплатить штраф в WBC в размере $250 тыс.

Заслуженный тренер по боксу Александр Лебзяк также уверен, что проблемы с допингом не помешают Александру Поветкину продолжить борьбу за чемпионский пояс.

— Саша запросто может выступать под эгидой других боксерских ассоциаций, — поделился своим мнением с «Известиями» Александр Лебзяк. — Не думаю, что эта дисквалификация отразится на его карьере. Нужно продолжать тренироваться и доказывать свою состоятельность на ринге.

Александр Поветкин является олимпийским чемпионом по боксу 2004 года. Российский тяжеловес провел 31 бой, в 30 из которых одержал победу, и лишь однажды потерпел поражение — от легендарного украинского боксера Виталия Кличко. 22 из 30 победных боев Поветкин завершил нокаутом. На счету нашего тяжеловеса победы над такими именитыми боксерами, как Эдди Чемберс, Руслан Чагаев, Марко Хук, Хасим Рахман и Мануэль Чарр.