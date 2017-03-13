Головкин подтвердил, что проведет бой в Казахстане
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) подтвердил, что его следующий бой состоится в Казахстане, сообщает Sports.kz.
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Об ориентировочной дате поединка и о возможном сопернике GGG пока не говорит.
Ранее некоторые источники сообщали, что Головкин проведет бой в Астане 10 июня в рамках международной выставки EXPO. Его потенциальным оппонентом называют британца Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО), владеющего поясом WBO, которого не хватает Геннадию для объединения титулов в среднем весе.
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