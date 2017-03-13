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https://sport.mail.ru/news/boxing/29064112/
13 марта 2017, 23:12 | Бокс | Sports.kz

Головкин подтвердил, что проведет бой в Казахстане

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) подтвердил, что его следующий бой состоится в Казахстане, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) подтвердил что его следующий бой состоится в Казахстане сообщает Sports.kz. Увеличить
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Об ориентировочной дате поединка и о возможном сопернике GGG пока не говорит.

Ранее некоторые источники сообщали, что Головкин проведет бой в Астане 10 июня в рамках международной выставки EXPO. Его потенциальным оппонентом называют британца Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО), владеющего поясом WBO, которого не хватает Геннадию для объединения титулов в среднем весе.

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Абель Санчес: Головкин закончит бой с Джейкобсом между седьмым и девятым раундами

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина, уверен, что казахстанец досрочно одолеет «регулярного» чемпиона WBA Дэнни Джейкобса. Бой состоится 18 марта.
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