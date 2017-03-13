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https://sport.mail.ru/news/boxing/29063350/?
13 марта 2017, 21:01 | Бокс | Чемпионат.com

Слушание по употреблению Фьюри кокаина пройдёт 8 мая

Бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF Тайсона Фьюри ожидает слушание касательно нарушения антидопингового законодательства.

Бывшего чемпиона мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе по версиям WBA/WBO/IBF <span class=error>Тайсона</span> <span class=error>Фьюри</span> ожидает слушание касательно нарушения антидопингового законодательства. Увеличить
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Слушание пройдёт 8 мая в Антидопинговом агенстве Великобритании (UKAD), сообщает Boxing Scene. Предметом обсуждения станет употребление Фьюри кокаина, в котором он сам ранее признался.

Фьюри не выступал с 2015 года, когда отобрал чемпионские титулы у Владимира Кличко. Из-за личных проблем британец не выходил на ринг и даже объявил о завершении карьеры, но недавно заявил, что вернётся в 2017 году.
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