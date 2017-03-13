Слушание по употреблению Фьюри кокаина пройдёт 8 мая
Бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF Тайсона Фьюри ожидает слушание касательно нарушения антидопингового законодательства.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Слушание пройдёт 8 мая в Антидопинговом агенстве Великобритании (UKAD), сообщает Boxing Scene. Предметом обсуждения станет употребление Фьюри кокаина, в котором он сам ранее признался.
Фьюри не выступал с 2015 года, когда отобрал чемпионские титулы у Владимира Кличко.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter