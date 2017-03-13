Слушание по употреблению Фьюри кокаина пройдёт 8 мая

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Слушание пройдёт 8 мая в Антидопинговом агенстве Великобритании (UKAD), сообщает Boxing Scene. Предметом обсуждения станет употребление Фьюри кокаина, в котором он сам ранее признался.



Фьюри не выступал с 2015 года, когда отобрал чемпионские титулы у Владимира Кличко. Из-за личных проблем британец не выходил на ринг и даже объявил о завершении карьеры, но недавно заявил, что вернётся в 2017 году.