Стали известны все участники андеркарта вечера бокса 18 марта в Нью-Йорке, главным событием которого станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.