Для боя Мейвезер — Макгрегор зарезервирована арена в Лас-Вегасе
Арена
T-Mobile в Лас-Вегасе зарезервирована на 10 июня для боя между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором, сообщает FloCombat со ссылкой на свои источники.
Официального объявления о поединке ещё не было, однако резервация арены намекает на приближение к заключению контракта. Ранее Мейвезер говорил, что хочет провести бой в июне, и призывал Макгрегора подписывать договор.
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