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13 марта 2017, 16:43 | Бокс | Vesti.kz

Стали известны все участники андеркарта вечера бокса Головкин — Джейкобс

Стали известны все участники андеркарта вечера бокса 18 марта в Нью-Йорке, главным событием которого станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Так, 35-летний американец Мэтт МакКиней (3−2−2, 1 KO) стал соперником 19-летнего британского тяжеловеса Джея МакФарлейна (2−0, 2 КО), а 21-летнему украинцу Сергею Богачуку (2−0, 2 КО) будет противостоять 28-летний Ясмани Педросо (1−1, 1 КО).

Ранее стало известно, что в андеркарте вечера бокса Головкин — Джейкобс примет участие бывший чемпион WBO в среднем весе ирландец Энди Ли (34−3−1, 24 KO), соперником которого будет американец Кеандре Лезервуд (19−3−1, 12 КО). Также в рамках этого шоу состоятся бои: Роман Гонсалес (Никарагуа, 46−0, 38 КО) — Висаксил Вангек (Таиланд, 41−4−1, 38 КО), Карлос Куадрас (Мексика, 35−1−1, 27 КО) — Давид Кармона (Мексика, 20−3−5, 8 КО), Райан Мартин (США, 17−0, 10 KO) — Брайант Круз (США, 17−1, 8 KO).

Напомним, вечер бокса пройдет на арене Madison Square Garden утром 19 марта по казахстанскому времени. В прямом эфире его покажут «Казахстан» и KazSport. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV).

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