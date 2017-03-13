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https://sport.mail.ru/news/boxing/29058543/
13 марта 2017, 14:43 | Бокс | УНИАН

Кличко показал, как он готовится к бою с Джошуа

Украинский экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко, которому предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF, британцем Энтони Джошуа, продолжает подготовку к бою, сообщает Братство Кличко.

Украинский чемпион изучает бои соперника и готовит свои тактические сюрпризы. Увеличить
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Украинец очень ответственно подходит к работе, а сами тренировки включают в себя занятия, направленные на повышение скорости, мобильности, подвижности и улучшения защитных навыков. Также большое внимание уделяется силовой подготовке.

Кроме этого, Владимир, работающий под руководством Джонатана Бэнкса, много времени уделяет изучению будущего противника и подготовке тактики на предстоящий бой.

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко — Джошуа состоится 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

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