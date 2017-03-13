«10 июля будет большое шоу, там будет матчевая встреча России и Японии по боксу и ММА. Всего семь поединков: три боя по ММА и четыре — по боксу. Будет два главных боя, один из них — реванш между Дмитрием Михайленко и Чарльзом Манючи. Информация по второму поединку будет позже, когда договоримся», — сказал Титов, уточнив, что японские спортсмены еще не выбраны.

Михайленко является обладателем «серебряного» титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Всего на счету 30-летнего россиянина 22 победы (10 нокаутом) и одно поражение. Единственное поражение он потерпел 6 мая прошлого года от зимбабвийца Манючи.