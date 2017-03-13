Матчевая встреча по боксу и ММА Россия — Япония пройдет в Екатеринбурге в июле
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Матчевая встреча по боксу и ММА между российскими и японскими спортсменами состоится перед выставкой «Иннопром-2017», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Алексей Титов.
«10 июля будет большое шоу, там будет матчевая встреча России и Японии по боксу и ММА. Всего семь поединков: три боя по ММА и четыре — по боксу. Будет два главных боя, один из них — реванш между Дмитрием Михайленко и Чарльзом Манючи. Информация по второму поединку будет позже, когда договоримся», — сказал Титов, уточнив, что японские спортсмены еще не выбраны.
Михайленко является обладателем «серебряного» титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Всего на счету 30-летнего россиянина 22 победы (10 нокаутом) и одно поражение. Единственное поражение он потерпел 6 мая прошлого года от зимбабвийца Манючи.
Международная промышленная выставка «Иннопром-2017» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Тема выставки — «Умное производство: глобальный подход»,
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