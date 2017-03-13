Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29058527/
13 марта 2017, 14:40 | Бокс | ТАСС

Матчевая встреча по боксу и ММА Россия — Япония пройдет в Екатеринбурге в июле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Матчевая встреча по боксу и ММА между российскими и японскими спортсменами состоится перед выставкой «Иннопром-2017», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Алексей Титов.

«10 июля будет большое шоу, там будет матчевая встреча России и Японии по боксу и ММА. Всего семь поединков: три боя по ММА и четыре — по боксу. Будет два главных боя, один из них — реванш между Дмитрием Михайленко и Чарльзом Манючи. Информация по второму поединку будет позже, когда договоримся», — сказал Титов, уточнив, что японские спортсмены еще не выбраны.

Михайленко является обладателем «серебряного» титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Всего на счету 30-летнего россиянина 22 победы (10 нокаутом) и одно поражение. Единственное поражение он потерпел 6 мая прошлого года от зимбабвийца Манючи.

Международная промышленная выставка «Иннопром-2017» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Тема выставки — «Умное производство: глобальный подход», страна-партнер — Япония. Ожидается, что на мероприятие приедут представители таких японских корпораций, как Yamazaki Mazak Corporation, Mitutoyo Corporation, Fanuc Corporation и других. В прошлом году в общей сложности в рамках «Иннопрома» было подписано 11 соглашений на общую сумму более 4,5 млрд рублей, выставку посетили более 60 тыс. человек.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Шидловский: Тренерский штаб женской сборной России по боксу сформирован

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт, Олег Богатов. Формирование тренерского состава женской сборной России по боксу полностью завершено, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Иван Шидловский.
Еще 7 новостей  Все новости
13 марта

Черчесов: Кокорин не вызван в сборную России по спортивному принципу

Колобков: РУСАДА планирует получить полное признание соответствия кодексу WADA к ноябрю

WTA подтвердила право Шараповой выступить на турнире в Штутгарте в апреле