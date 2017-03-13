Дмитрий Бивол проведёт защиту титула в США в бою с Кларксоном
Временный чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе 26-летний россиянин Дмитрий Бивол (9−0−0, 7 КО) свой следующий поединок проведёт 14 апреля в США.
Соперником россиянина станет 26-летний американец Сэмюэл Кларксон (19−3−0, 12 КО), сообщает vsenabox.ru.
В своём последнем поединке, который состоялся 23 февраля в Нижнем Тагиле, Бивол провёл успешную защиту чемпионского пояса в бою с новозеландцем Робертом Берриджем (29−6−1, 21 КО). Дмитрий нокаутировал соперника в четвёртом раунде.
Ожидается, что 14 апреля в рамках шоу в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter