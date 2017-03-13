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https://sport.mail.ru/news/boxing/29058501/
13 марта 2017, 14:38 | Бокс | Чемпионат.com

Дмитрий Бивол проведёт защиту титула в США в бою с Кларксоном

Временный чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе 26-летний россиянин Дмитрий Бивол (9−0−0, 7 КО) свой следующий поединок проведёт 14 апреля в США.

Соперником россиянина станет 26-летний американец Сэмюэл Кларксон (19−3−0, 12 КО), сообщает vsenabox.ru.

В своём последнем поединке, который состоялся 23 февраля в Нижнем Тагиле, Бивол провёл успешную защиту чемпионского пояса в бою с новозеландцем Робертом Берриджем (29−6−1, 21 КО). Дмитрий нокаутировал соперника в четвёртом раунде.

Ожидается, что 14 апреля в рамках шоу в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) выступит ещё один представитель промоутерской компании «Мир бокса» — российский супертяжеловес Сергей Кузьмин (9−0−0, 6 КО).
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