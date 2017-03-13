В Сети появилось видео жесткого нокаута казахстанского боксера в бою с американцем
25-летний казахстанский боксер Бобиржан Моминов выиграл второй бой на профессиональном ринге, передает корреспондент Vesti.kz. В Сети появилось видео жесткого нокаута.
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Моминов боксировал с американцем Энтони Оверби и выиграл у соперника уже в первом раунде. Сначала казахстанец отправил соперника в тяжелый нокдаун в центре ринга, а затем заставил его упасть уже на канаты. Рефери встречи зафиксировал нокаут. Для Оверби это поражение стало вторым в карьере (первым досрочным).
Напомним, Бобиржан Моминов, выступающий в среднем весе, в дебютном поединке техническим нокаутом победил американца Эндрю Джеймса Липтона. Очередной поединок Моминова намечен на 24 марта, он пройдет в Орландо.
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