Григорий Стангрит объяснил присутствие Головкина и Джейкобса на поясе WBC
Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал изменения дизайна чемпионского пояса Всемирного боксерского совета (WBC). В частности Стангрит объяснил наличие изображений казахстанца Геннадия Головкина и американца Дэниэла Джейкобса.
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«В данном случае — это пояс, посвященный к конкретному поединку. На нем изображены первый президент WBC, Мохаммед Али, два великих средневеса в лице Карлоса Монсона и Марвина Хаглера. А также участники грядущего боя — Геннадий Головкин и Дэниэл Джейкобс. После поединка на поясе останется победитель, проигравшего снимут», — разъяснил Стангрит.
Напомним, WBC на официальном сайте объявил об изменениях в дизайне чемпионского пояса организации. Теперь на нем будет флаг Казахстана и портрет непобежденного чемпиона WBC в среднем весе Геннадия Головкина.
Добавим, что бой Головкин — Джейкобс состоится в
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