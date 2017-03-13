Григорий Стангрит объяснил присутствие Головкина и Джейкобса на поясе WBC

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«В данном случае — это пояс, посвященный к конкретному поединку. На нем изображены первый президент WBC, Мохаммед Али, два великих средневеса в лице Карлоса Монсона и Марвина Хаглера. А также участники грядущего боя — Геннадий Головкин и Дэниэл Джейкобс. После поединка на поясе останется победитель, проигравшего снимут», — разъяснил Стангрит.

Напомним, WBC на официальном сайте объявил об изменениях в дизайне чемпионского пояса организации. Теперь на нем будет флаг Казахстана и портрет непобежденного чемпиона WBC в среднем весе Геннадия Головкина.