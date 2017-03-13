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https://sport.mail.ru/news/boxing/29057336/
13 марта 2017, 13:51 | Бокс | Vesti.kz

Григорий Стангрит объяснил присутствие Головкина и Джейкобса на поясе WBC

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал изменения дизайна чемпионского пояса Всемирного боксерского совета (WBC). В частности Стангрит объяснил наличие изображений казахстанца Геннадия Головкина и американца Дэниэла Джейкобса.

Ранее Всемирный боксерский совет объявил об изменениях дизайна трофея. Увеличить
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«В данном случае — это пояс, посвященный к конкретному поединку. На нем изображены первый президент WBC, Мохаммед Али, два великих средневеса в лице Карлоса Монсона и Марвина Хаглера. А также участники грядущего боя — Геннадий Головкин и Дэниэл Джейкобс. После поединка на поясе останется победитель, проигравшего снимут», — разъяснил Стангрит.

Напомним, WBC на официальном сайте объявил об изменениях в дизайне чемпионского пояса организации. Теперь на нем будет флаг Казахстана и портрет непобежденного чемпиона WBC в среднем весе Геннадия Головкина.

Добавим, что бой Головкин — Джейкобс состоится в Нью-Йорке, утром 19 марта (по времени Астаны). В прямом эфире встречу покажут KazSport и «Казахстан».

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